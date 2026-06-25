Specialurvalsavdelningen vid Luftstridsskolan söker administratör
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2026-06-25
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Specialurvalsavdelningen vid Luftstridsskolan söker administratör
Specialurvalsavdelningen är en del av Flygbefälsskolan (FBS) vid Luftstridsskolan (LSS). Vid Specialurvalsavdelningen arbetar psykologer, en samordnare och en testledare. Arbetet består huvudsakligen av urval gentemot personalkategorier där Försvarsmakten har behov av fördjupade psykologiska bedömningar på grund av att befattningen eller utbildningen ställer särskilt höga krav.
Vi söker nu en administratör med placeringsort Stockholm.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du är tänkt att stödja chef och medarbetare genom din specialisering på lösandet av administrativa uppgifter. Målet är att öka verksamhetens effektivitet genom att avlasta chefer och medarbetare från administrativa uppgifter samt säkerställa att dessa hanteras på ett samordnat och effektivt sätt.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att:
Stödja avdelningschefen med budgetering, ekonomiuppföljning och rapportering för enhetens verksamhet
Stödja avdelningschefen med chefsstödsgruppens administrativa arbetsuppgifter
Stödja medarbetare med arbetstidsplanering
Ansvara för skiftplanering av arbetstid på avdelningen
Stödja psykologer med administration rörande psykologtjänsten
Avlasta samordnarnas administrativa uppgifter
Ansvarar för avdelningens Inköp, faktureringar och beställningar
Ansvarar för t.ex. bokning av konferens och möten samt samordna tjänsteresor inom avdelningen
Stödja vid personalintroduktion i form av hantering av behörigheter, passerkort och IT-beställningar
Ansvara för lokalhantering och tillhörande IT-utrustning och agera kontaktyta mot garnisons-infra i administrativa frågor Publiceringsdatum2026-06-25Kvalifikationer
Du har en fullgjord gymnasieutbildning med godkända betyg
Du har erfarenhet av arbete som administratör eller i motsvarande befattning
Du har mycket god datorvana
Du har mycket god vana av att jobba i MS Office
Du har lätt för att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Du har B-körkort Dina personliga egenskaper
Du ska ha god samarbetsförmåga och vara serviceinriktad. Du ska ha lätt för att ta kontakt med andra och såväl kunna erbjuda hjälp, som ta hjälp av andra. Du ska vara självgående, tar initiativ och det är bra om du klarar att ha många saker på gång samtidigt. Du ska vara strukturerad och noggrann.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Du har erfarenhet av att jobba i PRIO, VIDAR och Reachmee
Du har erfarenhet av att jobba med sekretessklassificerad information
Du har erfarenhet av arbete i Försvarsmakten eller annan statlig myndighet
Du har ett IT-intresse
För upplysningar om befattningen kontakta:
Chef specialurvalsavdelningen Jakob Borelius Larsson, nås via vx 08-788 75 00
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist Olivia Liw, nås via vx 08-788 75 00
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna Tim Björklund, tfn 070-649 65 59
OFR/S & Försvarsförbundet Helena Lemnell tfn 070-836 10 28
SEKO Åsa Karlsson nås via vx 08-788 75 00
SACO nås via vx 08-788 75 00 Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Civil befattning
Tillträdesdatum: Snarast, enligt överenskommelse
Sista datum för ansökan:
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-17. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Luftstridsskolan har verksamhet på sju orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
107 85 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Kontakt
Jakob Borelius Larsson +4687887500 Jobbnummer
9979769