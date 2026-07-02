Specialpedagog till Ulrikaskolan
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2026-07-02
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Ulricehamns kommun är i en spännande tillväxtfas - vi växer men bevarar det småskaliga. Som största arbetsgivare med över 2 200 medarbetare i 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett meningsfullt arbetsliv där utveckling, gemenskap och samhällsnytta möts. Med Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden" - formar vi en innovativ och hållbar vardag, tillsammans. Hos oss gör du verklig skillnad varje dag, i en kultur som präglas av mod, engagemang och möjligheter att växa, både i yrket och som person.
Sektor lärande arbetar för ett sammanhållet och inkluderande lärande för alla – från de yngsta till vuxna. Tillsammans skapar vi en kultur där delaktighet, trygghet och höga förväntningar står i centrum. Genom samverkan, språk och närvaro lägger vi grunden för måluppfyllelse och ett livslångt lärande.
Ulrikaskolan är en välrenommerad F-6 skola centralt belägen i Ulricehamn, precis intill Lassalyckan och natursköna skogsområden. Från vår skola har både elever och personal nära till grönska, friluftsliv och idrottsmöjligheter - något som genomsyrar vår pedagogik och värdegrund. Skolan har idag cirka 370 elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi erbjuder fritidsverksamhet och har fyra avdelningar fördelade enligt åldersmix, två för årskurs F-1 och två för årskurs 2-6. Vårt elevhälsoteam består av specialpedagog, speciallärare, skolsköterska och kurator och vi har regelbundna samverkansmöten för att säkra ett heltäckande stöd för våra elever.
Med start höstterminen 2027 inviger vi den nya F-6 skolan Björkås. I samband med detta byggs Ulrikaskolan om till en 7-9 skola. Ulrikaskolan, som kommer att vara ursprunget till Björkås organisation och arbetssätt, präglas av hög personalbehörighet och god måluppfyllelse. Fyra förstelärare driver det systematiska kvalitetsarbetet och säkerställer en kontinuerlig utveckling av undervisningen. I vår flexenhet arbetar pedagoger i tätt samarbete med klasslärare och elevhälsoteam för att forma flexibla och anpassningsbara lärmiljöer. Det gör att vi på riktigt kan möta varje elev utifrån hens individuella förutsättningar och behov. Ulrikaskolan är också hemvist för anpassad grundskola, med egen rektor och elevhälsoteam.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-02Arbetsuppgifter
Du stöttar pedagogerna bland annat genom observationer, pedagogiska utredningar, arbetet med åtgärdsprogram och handledning. Du är även ett stöd för pedagogerna i arbetet med att främja en differentierad undervisning för att nå alla elevers olikheter och behov av stöd.
Genom din goda kunskap genomför du anpassningar som gynnar undervisningen på ledning och stimulansnivå. I elevhälsoteamet jobbar du för att skapa en helhetssyn av eleverna och deras lärmiljö i både skola och fritidshem. I ditt uppdrag ingår att ha kontakt med externa aktörer och stödfunktioner samt kunna leda möten med dem och med vårdnadshavare runt elevers behov.
Skolans utgångspunkt är det relationella perspektivet där vi försöker hitta lösningar och ökad tillgänglighet inom den fysiska, pedagogiska och sociala lärmiljön. I din roll som specialpedagog bidrar du till det främjande och förebyggande arbetet på skol- grupp- och individnivå. Du ingår i skolans utvecklingsgrupp och stöttar skolledningen i arbetet med skolutveckling.
Tjänsten är en semestertjänst.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare. Vi ser gärna att du är utbildad eller att du öppen för vidareutbildning som specialpedagog.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har förmågan att planera och organisera ditt arbete såväl självständigt som tillsammans med rektor, elevhälsoteam och pedagoger. Du har ett tydligt kvalitetsfokus och ett flexibelt förhållningssätt. Du är strukturerad, visar stort engagemang och har lätt för att skapa goda relationer. Du känner dig trygg i din yrkesroll och har god samarbetsförmåga där du tillsammans med övriga kan driva verksamheten framåt.
Du har ett inkluderande och relationellt förhållningssätt och arbetar prestigelöst. Du har god förmåga att formulera dig i tal och skrift. Du kommer känna dig varmt välkommen till oss.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning enligt skollagen (2010:800, kap 2 §§ 31-33).
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Vi undanbeder oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag under rekryteringen.
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem för hantering i enlighet med GDPR.
Vänligen observera att enligt offentlighetsprincipen är ansökningshandlingar allmänna offentliga handlingar som lämnas ut på begäran. Om du som sökande omfattas av sekretess ombeds du ta kontakt med kontaktpersonen för annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334969". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ulricehamns Kommun
(org.nr 212000-1579)
Bogesundsgatan 22 (visa karta
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523 32 ULRICEHAMN Arbetsplats
Ulricehamns kommun, Ulrikaskolan Kontakt
rektor
Linda Noaksson 0321-59 54 01 Jobbnummer
9990171