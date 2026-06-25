Specialpedagog till Strömstiernaskolan
Strömstads kommun, Strömstiernaskolan / Speciallärarjobb / Strömstad Visa alla speciallärarjobb i Strömstad
2026-06-25
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Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Vi söker en specialpedagog som vill bli en del av vårt team på Strömstiernaskolan. I ditt uppdrag som specialpedagog ingår att tillsammans med rektor och övrig personal utveckla det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet på Strömstiernaskolan.
Arbetsuppgifterna består av konsultation//handledning, specialpedagogiska utredningar, observationer av elever, pedagoger och klasser, fortbildande insatser, medverkan i elevhälsoteam och nätverk samt samverkan med externa aktörer. Du ska fungera om kvalificerad samtalspartner i specialpedagogiska frågor med skolans personal och vårdnadshavare. Du kommer också att handleda skolans personal i specialpedagogiska frågor, genomföra kartläggningar på individ-, grupp- och organisationsnivå.
Som specialpedagog har du ett nära samarbete med skolans rektor där det systematiska kvalitetsarbetet med utvecklingsfrågor och elevhälsoarbete är fokus.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog och legitimerad lärare i åk 7-9. Du får gärna vara legitimerad lärare i matematik. Vi är också intresserad av dig som påbörjat eller avser att påbörja specialpedagogutbildning. Det är meriterande om du har arbetat som specialpedagog i grundskolan. Digital kompetens är ett krav för att hantera information, dokumentation och är en naturlig del av undervisningen.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du ska vara samarbetsvillig, strukturerad, flexibel och lösningsfokuserad. Vidare ska du kunna anta andra perspektiv utan att göra avkall på din egen kompetens, och du ska ha en förmåga att förmedla din kunskap vidare. Naturligtvis ska du alltid ha elevernas bästa för ögonen i alla situationer. Vi ser gärna att du tar egna initiativ och att du vågar tänka stort.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan redan idag, intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas omgående.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334273/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strömstads Kommun
(org.nr 212000-1405)
Norra Linnégatan 4 (visa karta
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452 31 STRÖMSTAD Arbetsplats
Strömstads kommun, Strömstiernaskolan Kontakt
Rektor
Marie-Louise Mattila marie-louise.mattila@stromstad.se 0526 - 192 15 Jobbnummer
9979884