Specialpedagog till Stålforskolan
2025-12-20
På Stålforsskolan brinner vi för skolutveckling - och nu har du som specialpedagog möjlighet att vara med och forma vår framtid! Vi söker dig som vill bidra till att vidareutveckla vår specialpedagogiska verksamhet, utifrån de utvecklingsområden vi identifierat och den målbild som vårt team tillsammans med skolledningen har tagit fram.
Vi strävar efter hög kvalitet i undervisningen och arbetar nära både elever och lärare för att skapa optimala lärandesituationer för alla. Vårt förhållningssätt genomsyras av ett starkt fokus på tillgängliga lärmiljöer och på hur ledning och stimulans i undervisningen kan stärkas.
I rollen som specialpedagog samarbetar du tätt med Elevhälsoteamet och ger stöd och handledning till våra lärare. Du är också delaktig i elevärenden och ansvarar för att genomföra pedagogiska utredningar. Hos oss finns redan en specialpedagog och två speciallärare, och tillsammans utgör ni en viktig resurs i att stödja våra elever på bästa sätt.
Ta chansen att bli en del av vår utvecklingsresa - och göra verklig skillnad i elevernas lärande och framtid!
Som specialpedagog är du en central och drivande del av elevhälsoteamet. Ditt uppdrag omfattar både utredande och verksamhetsutvecklande arbete, med särskilt fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser. Du bidrar till att elever i behov av särskilt stöd får ett individanpassat, inkluderande bemötande och insatser som leder till ökad måluppfyllelse.
Du arbetar nära arbetslagen för att identifiera elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd insatser som i första hand ges inom ramen för den ordinarie undervisningen. Tillsammans med undervisande lärare, elev och vårdnadshavare följer du upp och utvärderar arbetet.
I ditt utredande uppdrag är du ett stöd i genomförandet av pedagogiska utredningar och ansvarar för uppföljning, analys och utvärdering. I ditt utvecklande uppdrag ingår bland annat att:
• Genomföra utbildningsinsatser utifrån identifierade behov
• Ge handledning till skolans pedagoger och arbetslag
• Stödja rektor i analys- och utvecklingsarbete
• Bidra till att utveckla och stärka skolans lärmiljöerKvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig som har lärarexamen och lärarlegitimation. Du har specialpedagogexamen eller befinner dig i slutfasen av utbildningen, och du har erfarenhet av undervisning. Det är meriterande om du har handledningserfarenhet samt tidigare arbetat inom högstadiet eller gymnasiet. Vi värdesätter att du har en stark pedagogisk förmåga och en god förståelse för vad som motiverar och engagerar elever med olika behov. Du behöver också kunna samarbeta nära lärarna och vara delaktig i utvecklingen av undervisningen.
Det specialpedagogiska uppdraget innebär att du ofta möter komplexa frågeställningar, och därför söker vi dig som har god insikt i uppdraget och i arbetet med särskilt stöd och anpassningar inom den ordinarie undervisningen.
Du trivs i en dynamisk miljö och vill aktivt bidra med dina erfarenheter av förebyggande, främjande och åtgärdande arbete för att stärka vårt team. Som person är du skicklig på att skapa förtroendefulla relationer med elever och ser undervisning och undervisningsutveckling som en naturlig del av ditt uppdrag. Du är engagerad, samarbetsorienterad och tar gärna initiativ till utvecklingsprojekt som främjar elevernas kunskapsutveckling.
Vill du vara en del av en utvecklande, inspirerande och glädjefylld arbetsplats då är Stålforsskolan rätt skola för dig!
