Specialpedagog till Södra Skarpnäcks förskoleområde
2025-11-16
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där ett aktivt medarbetarskap och ett tydligt ledarskap är grunden för att ge stockholmarna den bästa verksamheten. Eftersom vi gemensamt skapar vår arbetsmiljö är det viktigt med öppenhet, respekt och lyhördhet.
Välkommen till oss
Vill du vara med och skapa en inkluderande och stödjande lärmiljö för Stockholms barn? I Södra Skarpnäcks förskoleområde får du möjlighet att arbeta i en utvecklingsinriktad miljö, inspirerad av Reggio Emilia-filosofin.
Sök jobbet som specialpedagog och bli en del av vårt team som strävar efter att ge alla barn de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling!
Södra Skarpnäcks förskolor består av tolv förskolor i stadsdelsområdet som samarbetar kring den pedagogiska utvecklingen. Detta yttrar sig i en gemensam intern fortbildning och gemensamma tjänster som stödjer det pedagogiska innehållet. Vi är inspirerade av filosofin i Reggio Emilia.
Förskolorna har fina miljöer inomhus och vi har en fantastisk natur runt våra förskolor som ger oändliga möjligheter för barnen att få ta del av naturen, rörelse och lek. Våra förskolemiljöer ska locka, inspirera och utmana barnen i leken till lärande och utforskande tillsammans med andra barn och personal.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett självständigt och utvecklande arbete där har stor möjlighet att påverka dina egna arbetsdagar. Du utgår från rektorsområdets kontor på Skarpnäcksfältet, men den största delen av din arbetstid spenderas i områdets förskolor.
Vi erbjuder dig också friskvårdsbidrag och möjligheten att köpa träningskort till Stockholms stads simhallar med gym och gruppträning till ett mycket förmånligt pris, liksom rabatt på ett flertal andra gym och träningsanläggningar. Läs mer om stadens förmåner här.
Din roll
Som specialpedagog i rektorsområdet utgör du ett verksamhetsnära stöd för förskolorna i frågor som rör barnhälsa, förskolans kompensatoriska uppdrag och barn i behov av särskilt stöd. Du arbetar främjande och förebyggande för alla barns bästa, utifrån ett salutogent perspektiv. Du kommer att ha ett operativt ansvar för att utveckla och implementera specialpedagogiska insatser i förskolan.
En viktig del av din roll kommer att vara att handleda, utbilda och observera arbetslag i barngrupper, för att säkerställa att de har de kunskaper och färdigheter som behövs för att stödja barnen på bästa sätt. Du kommer också att hjälpa personalen att skriva handlingsplaner för barn som behöver extra stöd, och att följa upp och utvärdera dessa planer för att säkerställa att de är effektiva.
Som specialpedagog kommer du också att vara ansvarig för att genomföra systematiskt kvalitetsarbete för att utveckla inkluderande och tillgängliga miljöer, omvärldsbevaka och genomföra andra uppgifter som krävs för att säkerställa att vår verksamhet är av hög kvalitet och att vi är anpassade till barnens behov och förutsättningar. Du håller i utbildningar och nätverksträffar samt delta i stadsövergripande samarbeten och nätverk.
Du kommer också att vara ett viktigt stöd till biträdande rektorer och pedagoger i kommunikation med vårdnadshavare. Dessutom kommer du att samverka med andra aktörer, såsom habilitering och logopedi, för att säkerställa att barnen får det stöd och den hjälp de behöver. Vid behov kan du också stötta arbetslag i undervisning och planering.
Du rapporterar direkt till rektor och ingår vid behov i dennes ledningsgrupp. Tillsammans med rektor utvecklar du förskolans arbete med att skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet för alla barn.
Din kompetens och erfarenhet
Här beskriver du de krav på utbildning, erfarenhet och annat som är nödvändigt för att kvalificera sig för tjänsten. Du kan även lägga till sådant som är meriterande.
För att lyckas i rollen är det ett krav att du har:
Förskollärarexamen och erfarenhet av att arbeta i förskoleverksamhet
Specialpedagogexamen
Erfarenhet av handledning och upprättande av pedagogiska kartläggningar och handlingsplaner
Väl insatt i förskolans styrdokument
Goda datorkunskaper och erfarenhet av arbete med digitala verktyg
Goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att arbeta i en verksamhet inspirerad av filosofin i Reggio Emilia
Handledarutbildning
Utbildning i tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK)
Erfarenhet av arbete med barnkonferenser, elevvårdsteam och/eller ledningsgrupp
Erfarenhet av att ha arbetat med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Andra språkkunskaper
Som specialpedagog krävs det att du agerar professionellt utifrån ditt yrke och din roll, genom att skilja på det personliga och professionella. Du bör också vara flexibel och kunna anpassa dig till förändrade omständigheter, samt ta egna initiativ och kunna ta ansvar för att driva utvecklingsarbetet framåt. I din roll kommer du att arbeta självgående, vilket kräver att du kan fatta beslut och prioritera uppgifter på egen hand. Du har också en djup pedagogisk insikt och förståelse för hur både barn och vuxna lär sig och utvecklas.
Intresserad?
Om du vill bli en del av oss, tveka inte att skicka in din ansökan då vi går igenom urvalet löpande. Sista ansökningsdag är 2025-11-30.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Stockholms stad, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Södra Skarpnäcks förskolor
Linda Håkanson linda.hakanson@edu.stockholm.se 08-50817108
