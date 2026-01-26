Specialpedagog till Skolfam (vikariat
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.
Välkommen till oss
Skolfam är en del av Stöd till familjehem och adoptivfamiljer, inom Socialförvaltningen.
Skolfam består av 6 psykologer, 6 specialpedagoger, en enhetschef och en administrativ assistent. Skolsatsning inom familjehemsvård är en forskningsbaserad, förebyggande arbetsmodell som syftar till att skapa bättre förutsättningar för familjehemsplacerade barns skolgång.
Målet är att förbättra familjehemsplacerade barns möjligheter till en positiv framtid genom att fokusera på den skyddande effekt som skolframgång ger.
Vi erbjuder
Du ingår i en engagerad arbetsgrupp och som stöd har du extern handledning med din grupp, stor möjlighet till kompetensutveckling och återkommande uppföljningar med din chef.
Din roll
Som specialpedagog i Skolfam arbetar du i ett team tillsammans med legitimerad psykolog och ansvariga socialsekreterare från olika stadsdelar inom Stockholms stad. Teamen samarbetar med barnens grundskolor och familjehem. Arbetet innebär resor till barnens placeringskommuner och skolor inom länet. Specialpedagog och psykolog gör inledningsvis en kartläggning över barnets pedagogiska kunskaper, begåvningsresurser och psykiska hälsa genom tester och klassrumsobservationer. Teamets sammanvägda bedömning används sedan som underlag för att hitta barnets styrkor och eventuella behov av stöd. Utvecklingen följs sedan kontinuerligt upp i samarbete med skolor, familjehem och barn.
Arbetet innebär många resor till barnens placeringskommuner och skolor inom Stockholms stad och län.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Specialpedagogexamen med lärarbehörighet
Minst 4 års erfarenhet av specialpedagogiskt arbete i grundskola
Kunskap och erfarenhet av läs-, skriv-, engelska- och matematiktester
Kunskap och erfarenhet av språk-, läs-, skriv- och matematikinlärning samt didaktik
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete enligt Skolfams modell
Erfarenhet av och kunskap om konsultation till skola och vårdnadshavare
Erfarenhet av hjälpmedel i svenska, matematik och engelska för alla stadier
Vi lägger stor vikt vid följande kompetenser:
Ditt förhållningssätt präglas av att du har ett salutogent perspektiv och söker styrkor och resurser hos barnet. Du är en lagspelare och har mycket god samarbetsförmåga. Du delar gärna med dig av dina erfarenheter till andra i gruppen som kan utveckla verksamheten. Du har också god förmåga att arbeta självständigt, planera, organisera och prioritera på ett effektivt sätt. Du har förmåga att kommunicera på ett tydligt sätt, anpassat efter mottagare. Du ser arbetets långsiktiga betydelse och konsekvenser. Du är nyfiken och intresserad av att hålla dig uppdaterad inom relevanta forsknings- och utvecklingsområden.Publiceringsdatum2026-01-26Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
