Specialpedagog till Skogstorpsskolan F-6

Nu söker vi dig som är en erfaren specialpedagog till oss på Skogstorpsskolan F-6. Du kommer att i nära samarbete med en specialpedagog och speciallärare ha ett sammanhållande ansvar för elevhälsoarbetet och för att driva utvecklingen av arbetet med att stärka skolans förmåga att möta elever i behov av särskilt stöd.
På Skogstorpsskolan har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavare, med varandra och är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen. Skogstorpsskolan är en skola med drygt 540 elever från förskoleklass till åk 6. Skolan ligger i norra delarna av Kumla.Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag som specialpedagog innebär att handleda och stötta arbetslagen i att anpassa och differentiera lärmiljön och undervisningen utifrån elevernas olika behov. Du kommer också ha en självklar roll i elevhälsans team. Du ansvarar för att göra utredningar kring elevers olika utmaningar.
I uppdraget ingår det att arbeta både operativt i undervisningen och att driva ett övergripande strategiskt arbete det vill säga att dina arbetsuppgifter både handlar om praktiskt arbete med elever i undervisningen och att leda ett strategiskt arbete och samverka i tvärprofessionella team.Kvalifikationer
Vi söker dig med specialpedagogexamen med erfarenhet av att arbeta med elever i årskurs F-6.
Vi ser att du har goda ledaregenskaper och en god förmåga att arbeta flexibelt med stor variation med både ett strategiskt och operativt perspektiv utifrån behov.
Du har ett intresse för elevhälsans organisation och erfarenhet av att framgångsrikt arbeta i en samlad elevhälsa där varje kompetens bidrar i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet med fokus att öka elevernas möjlighet att nå utbildningens mål. Du är bra på att kommunicera både muntligt och skriftligt och har lätt för att samarbeta med olika professioner i olika team men också med övriga kollegor, elever och vårdnadshavare.
Du förväntas kunna leda och driva processer och ansvarsområden självständigt. Du har lätt för att se möjligheter och har god pedagogisk förmåga och trivs i föränderliga miljöer.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och där din inställning till uppdraget kommer vara avgörande. Vi kommer att jobba löpande med urval och kalla till intervjuer så vänta inte utan skicka in din ansökan redan i dag!
ÖVRIGT
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 500 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag.
