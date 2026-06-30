Specialpedagog till Skogsbacksskolan
Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen / Speciallärarjobb / Botkyrka Visa alla speciallärarjobb i Botkyrka
2026-06-30
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Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare vid 40 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Här finns ett stort engagemang för att alla barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet, möjlighet att utvecklas och att nå sin fulla potential. I Botkyrka ser vi att framgång i skolan är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Du kommer att arbeta som specialpedagog, och ansvarar för undervisning som avser särskilt stöd. Du har ansvar för det övergripande generella stödet och stöd i och med extra anpassningar på individ och gruppnivå. Du kommer handleda pedagoger och vid behov annan skolpersonal i arbetet med elever i behov av stöd, på individ-, grupp- och organisationsnivå för att stötta elever kunskapsmässigt samt arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att bidra till en god lärmiljö för våra elever. Du ansvarar för mindre och större insatser och arbetar aktivt med de insatser vi har på dessa nivåer med kontinuerlig utvärdering och uppföljning i alla led och med berörda aktörer. Arbetet innebär kontaktytor med elever, personal, vårdnadshavare och andra aktörer.
Rollen innebär att du ingår i elevhälsoteamet och är även kontaktperson ut mot pedagoger, in till elevhälsoteamet och gentemot andra aktörer. I din specialpedagogiska roll i elevhälsoteamet förväntas du bland annat föreslå, utvärdera och följa upp insatser och anpassningar för elever i behov av detta och upprättandet av utredningar och åtgärdsprogram, samt uppföljning och utvärdering av dessa.
Vi erbjuder dig
Du får vara med i ett spännande utvecklingsarbete tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor. Du kommer få stor del i utvecklingen av elevhälsoarbetet med starkt fokus på att ge varje elev sin rätt till utbildning och trygghet.
Skogsbacksskolan är en F-9 skola med cirka 450 elever inklusive anpassad grundskola och specialförskola.
Du kommer att arbeta med elever i årskurs 4-9.
Du som söker till oss
Krav: Lärarlegitimation är ett krav. Vi söker dig som är behörig specialpedagog.
Du har/är;
• ett tydligt elevfokus och du har en stark tilltro till alla elevers önskan om att lyckas.
• ett helhets perspektiv på eleven och samverkar med andra runt eleven för att hitta vägar framåt.
• ett professionellt förhållningssätt i mötet med elever, kollegor och vårdnadshavare.
• lätt för att samarbeta och skapa goda arbetsrelationer med ett handledande arbetssätt.
• en god organisatorisk förmåga och kan strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt.
• arbetar bra både självständigt och i samarbete med kollegor.
• flexibel och lösningsinriktad
• att organisera och leda processerna kring upprättandet av dokumentation som pedagogiska utredningar, åtgärdsprogram och kartläggningar.
För tjänster på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontrollPubliceringsdatum2026-06-30Om företaget
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här: Vårt arbetsgivarerbjudande
Övrig information
För tjänster inom exempelvis vård-skola-omsorg i Botkyrka kommun behöver du som blivande medarbetare visa utdrag ur Polisens belastningsregister.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering.
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag i samband med denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka Kommun
(org.nr 212000-2882), http://botkyrka.se/
Odlingsvägen 36C (visa karta
)
147 50 TUMBA Arbetsplats
Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen Jobbnummer
9985936