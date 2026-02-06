Specialpedagog till Skattkärsskolan
Karlstads kommun / Speciallärarjobb / Karlstad Visa alla speciallärarjobb i Karlstad
2026-02-06
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-06Beskrivning
Skattkärrsskolan söker nu en engagerad specialpedagog som vill vara med och utveckla vår verksamhet framåt.
På skolan går närmare 500 elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi ligger mitt i samhället, men har samtidigt naturen precis intill med tallskog och öppna ytor som ger goda möjligheter för både lek, lärande och återhämtning. Våra elever kommer från hela området - från samhället, villaområdet Alster och den omkringliggande landsbygden.
Trygghet och glädje är grunden i allt vi gör. Vi arbetar varje dag för att skapa en positiv miljö där elevernas lust att lära är central. Detta präglar vår helhetsidé och styr våra beslut i vardagen. Du kan läsa mer om skolan på: https://karlstad.se/forskola-skola-och-utbildning/grundskola/grundskolor/skattkarrsskolanDina arbetsuppgifter
Som specialpedagog blir du en viktig del av vårt elevhälsoteam. I rollen arbetar du för att stärka och utveckla en inkluderande lärmiljö där alla elever får möjlighet att lyckas. Du kommer att handleda och stödja lärare i frågor om undervisning, anpassningar och arbetssätt, och du bidrar aktivt i skolans systematiska kvalitetsarbete där din kompetens blir en betydelsefull resurs. I uppdraget ingår också att sammanställa och analysera resultat från kartläggningar, bedömningsstöd och andra screeningmaterial. Du ansvarar dessutom för skolans pedagogiska kartläggningar och har en central roll i att driva utvecklingen inom området framåt.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattasKvalifikationer
Vi söker dig som har specialpedagogexamen eller motsvarande pedagogisk utbildning. Har du tidigare erfarenhet av arbete som specialpedagog ser vi det som en fördel. Du är en person som har lätt för att skapa tillitsfulla relationer till elever, kollegor och vårdnadshavare, och du trivs med att samarbeta i team samtidigt som du tar egna initiativ. Du är trygg i det relationella perspektivet och har förmåga att bygga upp strukturer som stärker det systematiska elevhälsoarbetet
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad i en verksamhet som vill utvecklas och där din kompetens tas tillvara. Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Karlstads kommun på https://karlstad.varbi.com/center/tool/position/891371/edit/tab:2/karlstad.se/jobbahososs
Varmt välkommen med din ansökan!
När du söker jobb hos oss kommer du att få ange ditt CV samt svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Det innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev som en del av din ansökan.
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Arbetsplats
Barn- och ungdomsförvaltningen, Grundskola, Skattkärrsskolan Kontakt
Emma Johannesson, Sveriges lärare 070-0208169 Jobbnummer
9726599