Specialpedagog till Sjöparksskolan
2025-09-25
Sjöparksskolan är Gällivare Kommuns enda kommunala högstadieskola i tätorten och är beläget intill Sjöparken samt Isborgen, kommunens isarena. Skolan omfattar ca 410 elever och ca 55 personal. Skolan är nyligen ombyggd för att möta de krav som finns för en högstadieskola och är modern till sin utformning. Skolan arbetar mycket med att utforma goda lärmiljöer, kollegialt lärande och med att utforma hållbara strukturer för att rusta eleverna för framtiden. Skolan har även skolsköterskor samt skolkuratorer på plats på enheten. Här finns även specialpedagog, socialpedagog, studie- och yrkesvägledare. 2 st nyckelpedagoger arbetar med att utveckla vår digitala kompetens och skolan har husvikarie som arbetar med att täcka upp korttidsfrånvaro. Skolan är uppdelat i 4 arbetslag som leds av varsin förstelärare. Ny och obehörig personal handleds av erfarna och behöriga kollegor som introduktion och i det fortsatta vardagliga arbetet med undervisning. På skolan finns möjlighet för elever med behov att arbeta i mindre undervisningsgrupp. Förberedelseklass för nyanlända elever finns på skolan.
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta inom för- och grundskolan i Gällivare kommun: https://gallivare.se/lararjobb Dina arbetsuppgifter
Du handleder pedagoger i specialpedagogiska frågor, bygger förtroendefulla relationer med personal, elever och vårdnadshavare samt samordnar insatser som behövs för att våra elever ska få optimala förutsättningar för att utvecklas. Åtgärdsprogram, extra anpassningar och organisatoriska frågor står ständigt i fokus för ditt arbete. En del av tiden arbetar du mot elever i behov av särskilt stöd. Du deltar i skolans arbetslag. Du kan även komma att bli mentor för elever. Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam ihop med rektor, specialpedagoger, kurator, skolsköterska samt representant från Centrala elevhälsan. Kvalifikationer
Vi söker dig med lärarexamen med lärarlegitimation samt specialpedagogexamen. Du ska vara ansvarskännande, tydlig och driven samt ha lätt att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Engagemang, lösningsfokus, nytänkande, intresse av och förmåga att samarbeta är kvaliteter som skolan värdesätter. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.
Innan anställning - aktuellt utdrag från polisens belastningsregister ska uppvisas.
Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun. Anställningstyp/arbetstider
Heltid, tillsvidareanställning, ferieanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning - ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: 2025-10-15 eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2025-10-10.
Upplysningar
Rektor Pia Aspemo, tel 0970-818 878
Biträdande rektor Lena Hedman Aspebo tel 0970-818 411
Rekryterare Ann-Louise Johansson 076 1378078
Fackliga företrädare
Sveriges Lärare, gallivare@sverigeslarare.se Övrig information
Gällivare kommun erbjuder dig:
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
