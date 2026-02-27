Specialpedagog till Sis Ungdomshem - Långanässkolan
2026-02-27
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Långanäs tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
Vi på SiS ungdomshem Långanäs söker en specialpedagog till vår skola Långanässkolan. Brinner du för att hjälpa de mest utsatta ungdomarna i samhället så kan vi erbjuda en spännande tjänst med hög grad av variation och möjlighet att verkligen göra skillnad. Vi kan erbjuda hög lärartäthet, goda läromedelsresurser samt pedagogisk handledning.
SiS Långanäs tar i första hand mot icke skolpliktiga pojkar utifrån ovan beskrivning. Det innebär att våra elever kan vara allt ifrån skolmotiverade gymnasielever utan några speciella behov till ungdomar med stora luckor och stort behov av stöd, inte sällan med en NPF och/eller IF-diagnos.
På Långanässkolan har specialpedagogen en nyckelroll i vårt arbete att ständigt utveckla vår verksamhet. Långanässkolan har som mål att i samverkan med behandlingsenheterna förbereda våra ungdomar för vad som väntar efter placeringen, detta innebär ett helhetsperspektiv med en balans mellan anpassning och utmaning. Det innebär även att anpassa för kunskapsutveckling i en trygg miljö här och nu - utveckla färdigheter, förmågor och strategier för där och då. Det är ett omväxlande arbete där du får träffa olika professioner inom vård och behandling och andra samhällsaktörer så som Socialtjänsten och andra samhällsbärande myndigheter.
Du kommer att tillsammans med skolledning och övriga professioner delta i vårt systematiska kvalitetsarbete. Det kan leda till såväl handledning som utbildningsinsatser av dig som specialpedagog. Vidare förväntas du genomföra pedagogiska kartläggningar av olika omfattning beroende på syfte, det kan vara för särskilt stöd men också som en del i det utredningsuppdrag som institutionen har. Du kommer att komplettera en grupp lärare som arbetar mycket i team för att bygga en verksamhet som motiverar eleverna till pedagogisk utveckling. Tillsammans med mentorer och studie- och yrkesvägledare ansvarar du för att genomföra pedagogiska överlämningar till mottagande skolor. Undervisning kan också förekomma.
Som specialpedagog gör du varje dag skillnad till elever som behöver samhällets hjälp som mest!Kvalifikationer
• Du är behörig specialpedagog alternativt speciallärare
• Du har B-körkort
Det är önskvärt med erfarenhet av NPF och IF (anpassad grund- och gymnasieskola). Det är även meriterande med erfarenhet av skolutveckling samt kartläggning och utredningsarbete. Som person trivs du med att samarbeta med andra yrkesprofessioner. Du har en stor empatisk förmåga samt god förmåga att uppmuntra, motivera och sätta tydliga gränser. Du brinner för att hjälpa ungdomar i svårigheter. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Semestertjänst. Tillträde enligt överenskommelse. Lön enligt överenskommelse.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Statens Institutionsstyrelse
Statens institutionsstyrelse
Fackligt ombud, SACO-S
merja.aahtila@stat-inst.se 010-453 24 09
