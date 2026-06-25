Specialpedagog till Realgymnasiet i Lund
Lärande i Sverige AB / Speciallärarjobb / Lund Visa alla speciallärarjobb i Lund
2026-06-25
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Vi vet att meningsfullt lärande börjar med elevernas personliga intressen. Genom att förena intresse med kunskap skapar vi utbildningar som både inspirerar, engagerar och förbereder våra elever för framtiden – oavsett om det gäller arbetslivet eller vidare studier. Vi samarbetar nära branschen och arbetar aktivt för att ge varje elev de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas, under skoltiden och i framtiden.
Vi söker dig som är specialpedagog
Vi rustar våra elever för ett livslångt lärande utifrån vår målbild med elever som vill, kan och vågar. Som specialpedagog bidrar du till detta genom din kunskap om förutsättningar för lärande, hur man kan främja samt förebygga hinder. Detta för att skapa trygghet för lärare och elever samt för att öka måluppfyllelsen.
Som specialpedagog stöttar du lärarna i planering av undervisning för att möta alla elevers behov. Du har ett strategiskt helhetsfokus där organisation, rutiner och lärmiljön är utgångspunkten. Du kartlägger samt föreslår anpassningar på organisation-, grupp- och individnivå. Tillsammans med skolledning och övriga kollegor säkerställer ni att den fysiska, pedagogiska och sociala lärmiljön är tillgänglig för alla våra elever.
Som en av två specialpedagoger ingår du i skolans elevhälsoteam. Du är en kunskapsresurs för dina kollegor och vår skolledning genom att bidra med din specialpedagogiska kompetens i det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet. Vi jobbar med modellen elevhälsomöte (EHM) vilket syftar till att elevhälsan och pedagogerna ska ha ett gemensamt forum för främjande elevhälsoarbete.
Du är också en del av skolans utvecklingsteam där du tillsammans med skolledning, förstelärare och kollegor arbetar med skolans pedagogiska utveckling. Tillsammans med rektor fördelar du stöd och insatser. Du handleder lärare och elevresurser samt arbetar nära skolans heltidsmentorer.Publiceringsdatum2026-06-25Kvalifikationer
För att vara aktuell för uppdraget ser vi att du har:
Specialpedagogexamen
Tidigare erfarenhet av arbete inom gymnasiet eller grundskolans senare år
Vi ser även att du kan utrycka dig väl på svenska i tal och skrift samt kan formulera dig väl i kartläggningar och åtgärdsprogram. Du hanterar dokumentation på ett professionellt, framåtsyftande och tydligt sätt. Vi använder oss av journalsystemet Prorenata.
Vi söker dig som delar Lärandes kärnvärden- trygghet, utveckling, team och framgång. Du har en god samarbetsförmåga är flexibel och förändringsorienterad med siktet inställt på mål och resultat. Du har en mycket god pedagogisk insikt och förmågan att lyfta blicken och ta hänsyn till olika perspektiv. Du är trygg och stabil i din roll och har förmågan att se till elevens bästa, både här och nu och inför framtiden.
Varför välja Lärande?
Vår framgång bygger på trygghet, teamkänsla och ständig utveckling. Hos oss är mod, nya idéer och kunskapsutbyten viktiga delar av vår kultur, och vi ser olikheter som en styrka. Sedan starten har vi gått vår egen väg och vi ser lärande som nyckeln till att möta en värld i ständig förändring. Genom nära samarbeten med näringslivet, branscher och andra aktörer så lär vi för morgondagen.
Sök till oss och bli en del av Lärande – där din insats gör skillnad!
Läs mer om våra verksamheter på: https://www.larande.se/
Inom Lärande är vi stolta över att vi är certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard. Läs mer här.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C11577". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lärande i Sverige AB
(org.nr 556571-5892)
Slottsgatan 105 (visa karta
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222 70 LUND Arbetsplats
Realgymnasiet Lund Kontakt
Biträdande rektor
Maria Eng-Johnsson maria.eng-johnsson@realgymnasiet.se Jobbnummer
9978495