Specialpedagog till Påarp- och Mörarps förskolor
Helsingborgs kommun / Speciallärarjobb / Helsingborg Visa alla speciallärarjobb i Helsingborg
2025-11-05
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Är du en strukturerad, flexibel och relationsskapande person som är van att leda dig själv? Varmt välkommen med din ansökan till oss!
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Både Påarp- och Mörarps förskolor ligger i utkanten av Helsingborg, med ärhet till grönområden, och god tillgång till tågförbindelse. Båda förskolorna är uppdelade i yngre- och äldrebarns grupper samt har femårsgrupper.
Under året som gått har förskolorna haft fokus på språk och kommunikation. Litteratur och den planerade högläsningen har tagit stor plats i förskolornas undervisning och lärmiljöer. Båda förskolorna har under året skapat egna bibliotek, som ger barnen möjlighet att även låna böcker med hem.
Förskolorna arbetar med en utbildningssatsning med betoning på pedagogers förhållningssätt och bemötandes betydelse för barns utveckling och lärande. Indelade i tvärgrupper mellan förskolorna tar pedagogerna del av och arbetar med ett kapitel i taget i boken Mångfaldens förskola och träffas ca en gång i månaden för handledda diskussioner i grupp.Publiceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
Som specialpedagog hos oss blir du en viktig del av ett engagerat kollegie som tillsammans skapar en trygg och inspirerande miljö för barnen. Du kommer tillsammans med förskolans rektorer och arbetslag arbeta för att utforma en förskola som ger varje barn stöd och utmaningar för att utvecklas och lyckas.
Du kommer ha ett tätt samarbete med förskolornas rektorer, kring behovet av stöd och utveckling i verksamheten och hur det specialpedagogiska uppdraget ska utformas. För att vi ska lyckas tillsammans krävs det tillit, lojalitet och en förtroendefull relation.
Handledning av arbetslag och enskilda pedagoger är en del av ditt arbete precis som observationer i barngrupp, samtal med vårdnadshavare, upprättande av kartläggningar och handlingsplaner, samt samarbete med habilitering, BVC och andra externa verksamheter. Tjänsten innebär att du arbetar på både Påarp- och Mörarps förskolor, utöver det är 20% av tjänsten (en dag i veckan) i dagsläget utlånad till ett annat förskoleområde i Helsingbors stad. Uppdraget kräver ett gott självledarskap och trygghet och erfarenhet i din roll.
Under kortare perioder kan du behövas i barngrupp, exempelvis under lov och semestertider.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Helsingborg har två nätverk för specialpedagoger i förskolan, vilket bland annat ger möjlighet till handledning på handledning av en av elevhälsans psykologer. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarexamen och legitimation enligt Skollagen, samt en specialpedagogisk examen. Du har en god förmåga att leda dig själv, barn och vuxna.
Du har erfarenhet av att göra observationer av både vuxna och barn, för att skapa kartläggningar som sedan används som underlag för att anpassa arbetssätt och upprätta handlingsplaner. Du har goda kunskaper och erfarenhet av att skriva underlag till utredningar (BVC- BUP osv) samt ansökningar om tilläggsbelopp m.m. Vidare har du god digital kompetens och kan använda digitala verktyg som datorer, iPads och dokumentationssystem för pedagogiskt arbete.
Du ska ha god förmåga att möta både barn och vuxna utifrån deras förutsättningar. Du ska ha erfarenhet av svåra samtal med vårdnadshavare.
För att lyckas i rollen som specialpedagog hos oss behöver du ha mycket goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Du har en utmärkt förmåga att skapa goda samarbeten och relationer till de du möter i ditt arbete. Du har ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med kollegor, barn och vårdnadshavare. Du är ansvarstagande, har gott självledarskap och kan skapa en trygg och utvecklande miljö. Vi ser även att du har förmåga att vara en god förebild, både för barn och vuxna.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Varaktighet: Tillsvidare
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Rektor
Maria Martinsson maria.martinsson@helsingborg.se 042-104978 Jobbnummer
9589078