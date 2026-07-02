Specialpedagog till Österbergsskolan åk 7-9
Östersunds Kommun / Speciallärarjobb / Östersund Visa alla speciallärarjobb i Östersund
2026-07-02
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Östbergsskolan är en 4-9 skola med ca 420 elever med tillhörande fritidshem och ligger centralt i Östersund på Frösön. Vi har nära till friluftsliv och natur och med cykelavstånd till Östersunds centrum och andra stadsdelar. Här varvas aktivt friluftsliv med utvecklande arbetsliv, det är nära till jobb, vänner och skola. Östersund är också den expansiva universitetsstaden, där forskning och näringsliv utvecklas tillsammans, samtidigt som nya stadsdelar uppstår och utbuden breddas. Östersund är i spännande utveckling nu, och du är välkommen att växa med oss.
Ditt nya jobb
Vi söker nu en behörig specialpedagog till högstadiet på Östbergsskolan. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och kan omsätta dem i det dagliga arbetet. Du har ett genuint intresse för elevernas utveckling och lärande, ser möjligheter, är flexibel, vågar prova nya arbetssätt och har god förmåga att samarbeta. Du måste ha kunskaper om läs- och skrivinlärning och kunskaper inom undervisning om matematik.
Som specialpedagog kommer du att arbeta med pedagogiskt utveckling, ingå i skolans EHT-team, genomföra handledning till personal samt arbeta aktivt med elever, ex kartläggning, individuellt stöd och skriva åtgärdsprogram. Förutom den här tjänsten finns ytterligare en specialpedagog på skolan.
Dina arbetsuppgifter
Arbeta enskilt och i grupp med specialpedagogiska insatser till elever.
Handleda personal om specialpedagogiska insatser, t ex extra anpassningar, läsutvecklingsmetoder.
Ta fram extra anpassningar till elever och instruera lärare, ex hjälpa till att ta fram rätt material, ta fram tidshjälpmedel mm
Kartlägga elever och instruera lärare hur man kartlägger, ex screeningar
Ansvara för pedagogiska kartläggningar och utredningar samt bistå rektor med åtgärdsprogram
Delta i elevhälsoteamet och elevhälsomöten.
Driva visst utvecklingsarbete inom området, ex ta fram kartläggning-/screeningplan, observationer av elever och klasser för att förbättra lärmiljöer och undervisningssätt mm.
Bistå rektor med tjänstefördelning av resurser samt schemaläggning av dessa.
Tjänsten tillhör i första hand 7-9 men det kan bli aktuellt att arbeta på hela skolenheten (åk 4-9)
Din kompetens Publiceringsdatum2026-07-02Kvalifikationer
Legitimerad specialpedagog
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Bra relationsskapande arbete
Bra samarbetsförmåga
Meriterande
God kunskap mot digitalt arbete och datorvana
Tidigare erfarenhet som specialpedagog
Erfarenhet med arbete mot grundskolans senare del
Har erfarenhet att arbeta nära elever som har svårt att nå måluppfyllelse flr grundskolan.
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Fritzhemsgatan 29 (visa karta
)
832 44 FRÖSÖN Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Rektor
Anders Lingsell anders.lingsell@ostersund.se +46705305690 Jobbnummer
9990353