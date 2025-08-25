Specialpedagog till Nyheden åk 7-9
Till Nyhedens skola i Krokom behöver vi nu en specialpedagog. Här kommer du att möta en gemenskap som stimulerar till växtkraft. Sök till oss och gör skillnad på riktigt!
Välkommen till oss!
Nyhedens skola är en 7-9 skola med ca 235 elever. Vi arbetar i nära samarbete för att skapa helhetslösningar för eleverna. Arbetet utgår från elevens möjlighet till utveckling och lärande under hela dagen. Vi har en hög andel behöriga lärare och vi arbetar för att skapa en bra arbetsmiljö för både elever och personal. Nyhedens skola arbetar målinriktat med kunskap, trygghet och trivsel. Dessutom är Nyhedens skola en Certifierad PEP skola. Det innebär att vi har infört mer fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor under skoldagen, vilket skapar bättre förutsättningar för lärande.
Barn- och utbildningsförvaltningen har ca 800 medarbetare. Förvaltningens verksamhet sträcker sig över hela kommunen och innefattar förskola, grundskola F-9, anpassad grundskola, fritidshem, kost och lokalvård, modersmål samt biblioteksverksamhet.
En dag som specialpedagog på Nyhedens skola
Som specialpedagog hos oss är du en viktig del i skolans elevhälsoarbete. Tillsammans med skolans elevhälsoteam och rektor jobbar du så väl främjande och förebyggande som åtgärdande för att höja resultat för elever och för skolan.
I det dagliga arbetet sker ett tätt samarbete med rektor och lärare.
Din kompetens
För tjänsten som specialpedagog krävs att du har:
Utbildning som specialpedagog, speciallärare eller motsvarande kompetens
Meriterande kompentenser/erfarenheter/egenskaper:
Utöver din formella behörighet lägger vi stor vikt vi din förmåga att samarbeta med elever, pedagoger och vårdnadshavare. Kort sagt är du en trygg och stabil person som kan skapa förtroende.
Vi sätter också stort värde vid ditt engagemang och din pedagogiska kompetens.
Erfarenhet av att arbeta med pedagogiskt utvecklingsarbete på ämnesnivå och skolnivå.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med tillträde enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag är 2025-09-15
Hälsning från din blivande chef
Välkommen till en arbetsplats där skolutveckling och samarbete är i fokus. För mig är det viktigt att medarbetaren trivs och känner en tillhörighet i kollegiet. Vi söker nu dig som har en god förmåga att möta elever utifrån olika behov och har en flexibilitet i undervisningen. Nyhedens skola är en certifierad PEP skola, där fokus är hälsa och lärande. Vårt arbete genomsyras av ledorden kunskap, trygghet och trivsel.
Varmt välkommen att söka till oss!
Kontaktperson för tjänsten
Maria Burtus, rektor
0640-162 05maria.burtus@krokom.se
Fackliga representanter nås genom kommunens kundcenter, 0640-161 00
Välkommen med din ansökan!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats.
Kommunen ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket gör att vi arbetar för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande. Ersättning
