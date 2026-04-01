Specialpedagog till ny resursskola i Jönköping!
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ge varje barn och elev en god utbildning? Här finns plats för specialpedagog med drivkraft, engagemang och initiativ - och en vardag där din insats verkligen gör skillnad. Välkommen till oss!
Ditt nya jobb
Inför uppstarten av vår nya resursskola med inriktning AST (autismspektrumtillstånd) 1-6 i Månsarp söker vi en specialpedagog som tillsammans med rektor, biträdande rektor, EHT och övriga medarbetare, vill starta upp och utveckla en ny resursstark och framgångsrik verksamhet.
På vår nya resursskola vill vi skapa en inkluderande och stödjande miljö där varje elev kan utvecklas utifrån sina individuella behov och förutsättningar. Genom att främja en positiv lärmiljö och ge eleverna de verktyg de behöver för att trivas och utvecklas, arbetar vi för att förbereda eleverna för framtiden. På en resursskolan samverkar all personal tätt tillsammans, oavsett profession i en mycket flexibel och personaltät verksamhet. Kännetecknade är ett prestigelöst och situationsbaserat arbetssätt där alla planerar och arbetar tillsammans.
Du arbetar hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande utifrån beslutad uppdragsbeskrivning för din profession. Genom det tvärprofessionella samarbetet i EHT stöds elevernas utveckling mot utbildningens mål och bidrar till att skapa tillgängliga lärmiljöer.
Exempel på arbetsuppgifter i uppdraget som specialpedagog:
Bidra till skolutveckling och elevhälsoarbete genom kartläggning, analys, uppföljning och planering på skolnivå.
Ge råd och stöd till skolledning, personal och vårdnadshavare i specialpedagogiska frågor samt ge handledning.
Genomföra observationer och utreda behov av särskilt stöd på uppdrag av rektor.
Ansvara för åtgärdsprogram, uppföljning och samordning av stödinsatser.
Samverka med externa aktörer och ansvarar för överlämningar kring elever i behov av stöd.
Bidrar till utveckling av lärmiljöer.
Dokumentera i elevjournal, delta i professionsnätverk samt följa aktuell forskning.
Välkommen till oss
I Jönköpings kommun arbetar 12 000 kollegor för samma mål - att skapa bra dagar för alla som lever och verkar här. Inom utbildningsförvaltningen gör vi det genom att bygga en tillgänglig skola där lärglädje, nyfikenhet och utveckling står i centrum.
Nu startar vi en helt ny resursskola i Månsarp, en trygg och specialanpassad lärmiljö för cirka 20 elever i årskurs 1-6 inom AST. Här kommer eleverna mötas av engagerade medarbetare, moderna nyrenoverade lokaler och ett arbetssätt som utgår från varje elevs styrkor och behov. Skolan blir en del av Nordskogens skolområde och leds av rektor och biträdande rektor i nära samarbete.
På vår nya resursskola fokuserar vi på att ge elever med AST möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella behov och förutsättningar. Vårt uppdrag är att skapa en inkluderande och stödjande lärmiljö för varje elev. Genom att främja en positiv lärmiljö vill vi ge eleverna de verktyg de behöver för att trivas och utvecklas. Vi strävar mot att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för framtiden.
Din kompetens
Vi söker dig som har legitimation för grundskola samt specialpedagogexamen. Du har också erfarenhet av att ha arbetat inom årskurserna 1 till 6 samt med elever inom AST.
Du har ett starkt engagemang för elevers lärande och utveckling och vill göra verklig skillnad. Du är en tydlig och lyhörd ledare som bygger goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du kommunicerar väl, samarbetar gärna och arbetar formativt med både analoga och digitala verktyg.
Som person är du prestigelös, ansvarstagande och vill tillsammans med skolledningen stärka det kollegiala lärandet. Du har ett salutogent förhållningssätt, trivs i en föränderlig verksamhet och är redo att möta de utmaningar som följer med att bygga upp en skola för denna elevgrupp.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Hos polisen.se beställer du ett utdrag för arbete inom skola eller förskola.
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.
Här hittar du kontaktuppgifter till fackliga företrädare på utbildningsförvaltningen.
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som specialpedagog.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530)
Jönköpings kommun (visa karta
)
551 89 JÖNKÖPING Arbetsplats
Jönköping Kontakt
Rektor
Andreas Odén andreas.oden@jonkoping.se 036-106906 Jobbnummer
9831663