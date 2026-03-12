Specialpedagog till NTI Gymnasiet Örebro
NTI Gymnasiet Macro AB / Speciallärarjobb / Örebro Visa alla speciallärarjobb i Örebro
2026-03-12
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NTI Gymnasiet Macro AB i Örebro
, Nacka
, Eskilstuna
, Västerås
, Karlstad
eller i hela Sverige
NTI Gymnasiet har skolor över hela Sverige, med fokus på teknologi, vetenskap och innovation. Samhällets digitalisering skapar både nya möjligheter och utmaningar inom alla branscher. Vårt uppdrag är att ge våra elever, oavsett program, digital spetskompetens och kunskaper i ny teknik redan på gymnasiet. Vi skapar miljöer, metoder, forum och samarbeten som utvecklar förståelsen för den föränderliga värld vi lever i.
Läs mer om våra skolor på www.ntigymnasiet.se.
Specialpedagog till NTI Gymnasiet i Örebro
NTI Gymnasiet i Örebro är en attraktiv skola med drygt 150 elever. Vi har fokus på hög kvalitet i undervisningen och sedan flera år arbetar vi med formativ bedömning och kollegialt lärande. Vill du arbeta i ett dynamiskt klimat där elevperspektivet genomsyrar verksamheten? Då är vi rätt skola för dig.
Vi söker nu en specialpedagog som vill ingå i skolans välfungerande elevhälsoteam.
Det här erbjuder vi dig
Som medarbetare hos oss blir du en del av en välfungerande personalgrupp som kännetecknas av arbetsglädje, kreativitet och professionalitet. Vi erbjuder våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom AcadeMedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning, personalrabatter samt möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Det här söker vi
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog, värdesätter ett nära samarbete med kollegor och vill utgöra länken mellan lärare och elever i den dagliga verksamheten.
För denna tjänst ser vi en omfattning på mellan 40 % och 70 % i rollen som specialpedagog. Vi är dock mycket öppna för att utöka tjänstegraden för dig som även har behörighet och intresse av att undervisa i gymnasiegemensamma ämne, såsom exempelvis samhällskunskap eller svenska. Vi ser positivt på möjligheten att kombinera det specialpedagogiska stödet med undervisning.Publiceringsdatum2026-03-12Övrig information
Tjänstegrad: 40-70 % som specialpedagog, med möjlighet till högre tjänstegrad vid kombination med undervisning.
Anställningsform: Tillsvidare
Start: 17 augusti 2026
Placeringsort: Örebro
Har du frågor om tjänsten kontakta gärna rektor Andreas Holm, andreas.holm@ntig.se
, 0722274293.
Om du erbjuds anställning är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster. Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare NTI Gymnasiet Macro AB
(org.nr 556120-3679) Arbetsplats
NTI Gymnasiet Jobbnummer
9793143