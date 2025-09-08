Specialpedagog till Nils Ericsonsgymnasiet
2025-09-08
Kunskapsförbundet Väst
Kunskapsförbundet har en central roll för elevernas framtidslust - vi guidar dem till att nå sina mål och bli redo för morgondagen, som medmänniskor, medarbetare och medborgare. Tillsammans skapar vi möjligheter och utrymme att utvecklas i våra professionella roller med strävan om att alltid leverera hög kvalité. Vi värdesätter engagemang, ansvar och kreativitet, och vi tror att du gör detsamma. Kom och bli en del av oss!
Hos oss är du en viktig pusselbit i ett större sammanhang - ett sammanhang med många roliga möten och bra arbetskamrater.
Vi brinner för skolutveckling och prioriterar kollegialt lärande för att du ska ha möjlighet att både inspirera och låta dig inspireras tillsammans med dina kollegor. Hos oss är du delaktig i utvecklingen på flera plan - både organisationens, ditt eget och elevernas.
Vi möter varje dag många människor, och behöver vara en muskelstark och professionaliserad organisation som tillgodoser eleven på alla plan. För oss är det viktigt med förtroendefulla relationer mellan elever och lärare då vi vet att det gynnar elevernas motivation till att anstränga sig men också att man som lärare kan skapa ett gynnsamt klassrumsklimat.Publiceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
Som specialpedagog kommer du vara en del av vårt elevhälsoteam. Genom ett nära samarbete inom elevhälsan och med lärare och mentorer på gymnasieprogrammen har vi fokus på att främja elevernas lärande och utveckling på både individ-, grupp-, och skolnivå. Vårt uppdrag är att varje elev får tillgång till en kunnig pedagog som arbetar på ett pedagogiskt medvetet sätt och anpassar metoder för varje elev och situation. Som ett led i detta arbete genomför specialpedagogen pedagogiska kartläggningar, är delaktig i åtgärdsprogram, ger handledning till lärare kring extra anpassningar samt bidrar till utvecklingen av inkluderande lärmiljöer. Du har som specialpedagog en viktig roll i dialogen med lärarna och med skolledningen. Som en del av elevhälsoteamet har man en viktig roll i att vara med och tillsammans utveckla skolans elevhälsoarbete och bidra till långsiktiga arbetssätt. Elevhälsan är på så sätt en självklar del i det systematiska kvalitetsarbetet på skolan. Uppdraget innebär att du tillsammans med många andra får vara med och arbeta med ungdomar och hjälpa dem att bli så mycket de kan!
Vem är du?
Vi söker dig som är specialpedagog, gärna med erfarenhet från gymnasiet, eller har annan utbildning som arbetsgivaren prövar likvärdigt. Du har god vana av olika pedagogiska verktyg och program och använder datorn som en naturlig del i ditt arbete. Du har kunskap om kompensatoriska hjälpmedel och andra verktyg som stödjer våra elever och ökar deras förutsättningar att lyckas med sina studier samt om olika kartläggningsmetoder. Vi ser också att du är flexibel och har lätt för att samverka med såväl lärare som eleverna i deras lärmiljö. Du är lösningsfokuserad, strukturerad, kommunikativ och engagerad i att skapa tillgängliga lärmiljöer. Du tycker om och har en vana av att jobba i team och samverka med olika professioner inom elevhälsan och med skolledningen men kan också jobba självständigt.
Kvalifikationer
- Specialpedagog
Meriterande
- Erfarenhet från arbete inom gymnasiet. Övrig information
- Intervjuer kan ske under ansökningsperioden.
- Tillsvidareanställning med semestertjänst.
- Provanställning om 6 månader kan komma att tillämpas.
Vid erbjudande om tjänst på gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola kommer du behöva uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Detta utdrag beställer du själv via polisen, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vi behandlar personuppgifter enligt den nya Dataskyddsförordningen,https://www.kunskapsforbundet.se/behandling-av-personuppgifter/
