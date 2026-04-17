Specialpedagog till Nävertorp anpassad skola
2026-04-17
Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa lärandet i fokus. Här får barn, elever och studenter förutsättningar att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt. Inom bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har vi förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, mottagningsenhet för nyanlända elever, kommunalt aktivitetsansvar, vuxenutbildning, kulturskola, teknikskola, central barn- och elevhälsa, arbetsmarknadsenhet och Campus för högre studier.
Nävertorp anpassade grundskola är en liten och trygg 1-9-skola med cirka 55 elever som läser ämnesområden. Hos oss står det pedagogiska mötet i centrum och vi arbetar i nära samverkan mellan lärare, elevhandledare och elevhälsa för att ge varje elev de bästa förutsättningarna att utvecklas. Vi har ett starkt fokus på relationer, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Här gör du verklig skillnad varje dag!
Nu söker vi en specialpedagog med möjlighet till försteläraruppdrag till Nävertorps anpassade skola. Är det dig vi söker?
Arbetsuppgifter
Vi söker nu en specialpedagog som vill bidra till att stärka kvaliteten i undervisningen och skapa bästa möjliga förutsättningar för varje elev. Du kommer att vara en viktig del av skolans elevhälsoarbete och det systematiska kvalitetsarbetet. Du arbetar både verksamhetsnära och långsiktigt med fokus på att utveckla undervisning och lärmiljöer, stärka det kollegiala lärandet och bidra med specialpedagogisk kompetens i hela verksamheten.
Som specialpedagog samverkar du med skolledning, pedagoger och elevhälsoteam i frågor som rör elevers lärande, utveckling och stödinsatser. Du genomför observationer i undervisningen och analyserar lärmiljöer utifrån elevernas behov. Utifrån dina iakttagelser handleder du personal och bidrar till att utveckla arbetssätt och pedagogiska strategier. Du ger råd och stöd till skolledning och pedagoger i specialpedagogiska frågor. Du kommer även att samverka med externa aktörer, så som exempelvis habiliteringen. Du dokumenterar enligt gällande rutiner i journalsystemet Prorenata.
Som förstelärare har du ett tydligt undervisningsnära uppdrag. Du ägnar minst 50 procent av din arbetstid åt undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Det innebär att du, självständigt och tillsammans med kollegor, planerar, genomför, följer upp och utvecklar undervisningen utifrån elevernas behov. Du bedömer och dokumenterar elevers kunskapsutveckling tillsammans med kollegor och du medverkar vid återkoppling av elevers utveckling till elever och vårdnadshavare.
Utöver det undervisningsnära uppdraget driver du utvecklingen av en likvärdig skola samt utvecklar den digitala lärmiljön och användningen av digitala verktyg i undervisningen. Vidare initierar och leder du kollegialt lärande, delar forskning och beprövade arbetssätt samt följer upp effekter av genomförda insatser.
Försteläraruppdragets utvecklingsdel utformas av huvudmannen utifrån skolans behov, med målet att på bästa sätt gynna verksamheten och elevernas lärande. Som förstelärare måste du inneha lärarlegitimation och kunna uppvisa minst fyra års arbete med goda vitsord. Du ska ha uppvisat god förmåga att förbättra elevers studieresultat och visat starkt intresse av att utveckla undervisningen.
Kvalifikationer
Du är utbildad specialpedagog och har grundskollärarexamen. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med elever med olika typer av funktionsnedsättningar, erfarenhet av att handleda utifrån TBA (tillämpad beteendeanalys) samt erfarenhet av att utveckla och implementera digitala lärverktyg och/eller digitala lärmiljöer.
För att trivas i rollen ser vi att du är trygg i din professionalitet, har god samarbetsförmåga och kan omsätta analys och forskning till praktiska arbetssätt. Du arbetar strukturerat, kommunicerar tydligt och har ett coachande förhållningssätt i handledning och utvecklingsarbete.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på polisens hemsida. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla tillsvidareanställda erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318705/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Katrineholms kommun
641 30 KATRINEHOLM
Katrineholms kommun, Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Rektor
Ulrica Gredfors Andersson ulrica.gredforsandersson@katrineholm.se 0150 - 575 87
