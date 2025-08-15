Specialpedagog till Mullhyttans skola
2025-08-15
Lekeberg ligger mitt emellan storstadens utbud och landsbygdens idyll!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter. Vi strävar emot att vara en effektiv, hållbar och trygg kommun för våra kommuninvånare och medarbetare.
Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar! Vill du vara med på resan? Läs mera om vår kommun på www.lekeberg.se
Barn- och utbildningsförvaltningen omfattar förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasium samt vuxenutbildning. I vår förvaltning arbetar för närvarande drygt 200 medarbetare.
Vi lägger grunden för det livslånga lärandet genom att erbjuda trygg omsorg och stimulerande lärmiljöer. Vi arbetar aktivt med vägledande samspel och utgår från barnens och elevernas förutsättningar och deras personliga förmågor.
Vi arbetar för en hög måluppfyllelse och för att varje elev ska få bästa möjliga förutsättningar för en trygg och lyckad skolgång. Vi erbjuder våra barn och ungdomar en meningsfull fritid genom våra fritidsverksamheter.
Mullhyttans skola är belägen ca 8 km väster ut från Fjugesta. Vår skola är en liten enparallellig F-6-skola med fritidshem och natur in på knuten. Det finns en stor inbjudande skolgård som uppmuntrar till lek och som även används som spontanidrottsplats.
Skolan ligger mitt i Mullhyttan och har ca 125 elever som är fördelade inom ett arbetslag. Lärare och fritidspersonal arbetar nära varandra och här får eleverna arbetsro och inspiration att hämta nya kunskaper. På skolan arbetar ca 15 medarbetare i en sammansvetsad grupp med fokus på samarbete.
Vårdnadshavarna är en viktig samarbetspartner för oss och vi har en aktiv Hem & Skola förening som stöttar och hjälper oss, i vår gemensamma strävan att skolan blir språngbrädan som ska ge barnen glädjen i lärandet och valmöjligheter framåt i livet.
Vi söker dig som vill vara med och bidra till utvecklingen av Mullhyttans skola och elevhälsoarbetet generellt inom alla våra skolor i Lekebergs kommun! Är du behörig specialpedagog med passion för elevhälso- och utvecklingsarbete? - Då ser vi fram emot just din ansökan!
Tjänsten fördelas som så att 60% av arbetet är riktat mot Mullhyttans skola och övriga 40% utgör en samordnarroll för specialpedagoger och ingå i den Samlade elevhälsan. Inom den Samlade elevhälsan arbetar skolsköterska, kurator, speciallärare, psykolog, skolläkare och det skolsociala teamet.
Du arbetar tillsammans med skolans övriga medarbetare och lokala elevhälsan utifrån ett F-6 perspektiv för att fortsätta utveckla skolans elevhälsoarbete. Delaktighet och möjlighet till gemensam reflektion genomsyrar hela skolans arbete. Hos oss är samarbete och att hjälpas åt en självklarhet. Vi arbetar utifrån lektionsdesign.
I rollen som specialpedagog driver du det pågående arbetet med att utveckla våra lärmiljöer och se till att det finns lärmiljöer där alla elever kan befinna sig och kunna utvecklas. I tjänsten ingår att handleda våra pedagoger i specialpedagogiska frågor och att bygga förtroendefulla relationer med dem du möter i ditt arbete. Du ansvarar för att samordna insatser som skapar förutsättningar för att alla elever ska få bästa möjliga förutsättningar att utvecklas. Frågor som är i ständigt fokus för dig är att bygga på styrkor och friskfaktorer i allt arbete både vad gäller barn och vuxna.
I ditt uppdrag ingår huvudsakligen att:
• arbeta främjande och förebyggande samt systematiskt följa upp pågående utvecklingsarbete
• i samverkan genomföra pedagogiska utredningar om behov av särskilt stöd
• självständigt leda och stödja utvecklingen av det pedagogiska arbetet
• tillsammans med kollegor skapa en tillgänglig lärmiljö för elevernaKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• lärarlegitimation med behörighet att undervisa i grundskolan
• specialpedagogexamen
• erfarenhet av att driva utvecklingsarbete.
Meriterande är erfarenhet av:
• vägledande samspel - ICDP
• undervisning i åk F-6
• att handleda och hålla i reflekterande samtal
• arbete med elevhälsomötet - EHM.
För att ha de bästa förutsättningarna i den här rollen behöver du ha en god förmåga att arbeta strukturerat och självständigt. Grundläggande för dig är att skapa och upprätthålla goda relationer och du har alltid ett professionellt förhållningssätt. Vi förväntar oss att du är en person som möter eleverna individanpassat och sprider en positiv stämning i ditt möte med dem.
Som person är du kommunikativ och är trygg i dig själv och har en förmåga att leda och tillsammans med andra yrkesgrupper. Du är öppen för olika arbetssätt och är flexibel i samarbetet med andra. Vi utgår från att du arbetar för kollegialt lärande och gärna delar med dig av kunskap och erfarenheter så att vi kan utvecklas tillsammans. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet i den här rekryteringen.
ÖVRIGT
Du gör din ansökan via vårt elektroniska rekryteringsverktyg. Det är därför viktigt att du fyller i alla steg noggrant för att vi ska kunna göra en riktig bedömning av din ansökan.
Vi har aktivt valt våra rekryteringskanaler och undanber oss därför direktkontakt med rekryterings-och bemanningsföretag samt annonsförsäljare i samband med denna rekrytering. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
