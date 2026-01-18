Specialpedagog till Mosstorpskolan
Är du en specialpedagog som sätter elevens lärande och skolans utveckling i fokus, och som värdesätter och bedriver ett relationellt ledarskap? Då skulle Mosstorpskolan kunna vara rätt skola för dig!
Vilka är vi?
Mosstorpskolan ligger mitt i Skärblacka, i nära anslutning till natursköna områden med närhet till både simhall och ishall. På skolan finns ca 400 elever från årskurs 4 till 9. Våra elever på skolan kommer från Skärblacka, Vånga, Kimstad och Norsholm. Det går täta bussturer både från Norrköpings-, Finspångs- och Linköpingshållet, vilket gör det enkelt att pendla till vår skola.
Vi är ca 55 kollegor, organiserade i sex åldersrena arbetslag, samt ett arbetslag för elevhälsa och administration. På skolan finns ett elevhälsoteam med specialpedagog, kurator och skolsköterska samt stöd från speciallärare, förstelärare, mattepilot, läspilot, NPF-pilot och elevcoacher.
Vi har fina funktionella lokaler, en stimulerande skolgård och ett fantastiskt skolkök där mat lagas från grunden. I arbetet strävar vi efter att alla elever kan lyckas, vi tycker att goda relationer är viktiga, samt att ha ett professionellt förhållningssätt och att kollegialt samarbete är viktigt.
Under senaste tiden har vår skola mött vissa utmaningar. Vi ser detta som en möjlighet att växa och utvecklas och är nu i en fas där vi satsar på att skapa en trygg, kvalitativ och välfungerande skola med målet att alla våra elever ska lyckas. Såväl skolledning som personal är motiverade att arbeta tillsammans för att uppnå detta.
Vi söker nu en specialpedagog, då vår nuvarande har valt ett uppdrag närmare sin hemort.
Du ingår i elevhälsoteamet och har ett specialpedagogiskt och samordnande uppdrag. Du deltar i möten med elevhälsoteamet men träffar också regelbundet arbetslag och lärare för att samverka och stötta kring elever och grupper.
I din roll som samordnare funktion ansvarar du tillsammans med rektorer och för att bedöma stödbehov och planera för stödinsatser i dialog med kollegor. Du har ett handledande uppdrag och verkar för att stödet ska planeras rättssäkert och med ett främjande och förebyggande fokus.
Inom ramen för ditt specialpedagogiska uppdrag kan det ingå undervisning i form av samundervisning med lärare och/eller undervisning av elever i behov av särskilt stöd. Dialog med vårdnadshavare och samverkan med externa samarbetspartners är en naturlig del av ditt uppdrag. Du ansvarar för att, tillsammans med andra, genomföra pedagogiska kartläggningarför att utreda om elever är i behov av särskilt stöd, samt upprätta åtgärdsprogram i de fall detta är behövligt.
En viktig del av ditt arbete är att i dialog med rektorer och övriga medarbetare på skolan fortsätta utveckla vårt elevhälsoarbete så att det blir än mer systematiskt, salutogent och främjande. Du har ett ansvar för att leda processer såsom övergångar inom och mellan skolor, och för att utveckla våra elevhälsorutiner.
Vem är du?
Du är legitimerad grundskollärare alternativt är utbildaad specialpedagog med inriktning grundskola 4-9. Vi ser att du har erfarenhet av att arbeta med elever åk 4-6 och/eller 7-9.
Du har ett starkt intresse och en drivkraft för att ta ansvar och utveckla elevers lärande och elevhälsans och skolans arbetssätt. Du är skicklig på att skapa en god lärandemiljö med arbetsro och trygghet för dina och andras elever. Du värdesätter och bedriver ett relationellt ledarskap, såväl mot elever som kollegor. Du har ett salutogent förhållningssätt och lägger ett stort fokus på att arbeta främjande.
Du är strukturerad, flexibel och tar goda initiativ. Du relaterar dig på ett lyhört och ödmjukt sätt i ditt samarbete med andra. Du är skicklig på att motivera andra och skapar engagemang och delaktighet. Du ser värdet av att arbeta målorienterat och ser hela tiden till verksamhetens bästa i ditt agerande.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 31 januari 2026
Kontakt: Oskar Abrahamsson, 011-15 17 67 eller Rickard Kenndal, 011-15 20 59
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
