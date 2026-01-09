Specialpedagog till Malmö latinskola
2026-01-09
Dina arbetsuppgifter
Malmö latinskola söker en specialpedagog med stort engagemang för elevers lärande, hälsa och utveckling. Specialpedagogens uppdrag är att bistå skolan med specialpedagogisk kompetens på samtliga organisatoriska nivåer samt att bidra till skolutveckling. I uppdraget ingår att arbeta för en välfungerande elevhälsa för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att:
• Kartlägga elevers och gruppers behov
• Analysera skolans arbete i förhållande till elevers lärande
• Planera, genomföra och utvärdera insatser
• Koordinera arbetet med överlämningar för elever som börjar och slutar på skolan
• Ta aktiv del av pedagogisk forskning samt använda och sprida forskningsrön och forskningsmetoder för att stärka elevers lärande
• Handleda och utbilda pedagogisk personal och elevassistenter
• Delta i skolornas elevhälsoteam
• Delta i skolans systematiska kvalitetsarbete
• Delta i det förvaltningsövergripande nätverket för specialpedagogiskt förbättringsarbete
• Dokumentera i ProrenataKvalifikationerKvalifikationer
• Förskollärare-, lärar- eller fritidspedagogexamen samt påbyggnadsutbildning till specialpedagog (300 hp)
• Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar
• Erfarenhet av arbete på gymnasieskolans nationella program
• Vana vid externa kontakter och samarbete med personal, elever, vårdnadshavare, habilitering, BUP, Individ- och familjeomsorg.
• God digital kompetens
• God insikt i skolans mål och styrdokument
• God svenska i tal och skrift.
Meriterande:
• God vana av att samarbeta med andra myndigheter och ingå i olika nätverk
• Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.
Som specialpedagog hanterar du komplexa frågor och hittar hållbara pedagogiska lösningar. Du har god förståelse för hur människor tar till sig kunskap och anpassar ditt arbetssätt efter olika behov. Du är flexibel, ser möjligheter i förändringar och använder ny information för att utveckla undervisningen. Genom ett relationellt och inkluderande arbetssätt skapar du förtroende och samarbete med elever, kollegor och andra professioner. Du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra.
Om arbetsplatsen
Malmö latinskola är en populär skola i centrala Malmö som kännetecknas av en kreativ och estetisk miljö. Våra elever uppmuntras att känna nyfikenhet, ömsesidig respekt, lust att lära och utmanas. Många humanister, natur- och samhällsvetare väljer vår skola för att det är en attraktiv, kul, öppensinnad och stimulerande miljö. Här kan du exempelvis ta del av rockkonserter, utställningar eller livesändningar från poddstudion under lunchen. Skolan erbjuder nio högskoleförberedande utbildningar med olika inriktningar och profiler. Hos oss blir du en del av en levande arbetsplats med fantasifyllda uttryck tillsammans med engagerade och välutbildade kollegor.
Vill du veta mer om oss?
Besök: Malmö latinskola - Malmö stad
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi cirka 1800 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att ungdomar och vuxna ska nå målen för sin utbildning och bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmöborna att kunna växa genom livslångt lärande.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Du beställer utdraget via Polisens hemsida på https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
