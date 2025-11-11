Specialpedagog till Lustigkulla skola
Lessebo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Speciallärarjobb / Lessebo Visa alla speciallärarjobb i Lessebo
2025-11-11
, Emmaboda
, Tingsryd
, Växjö
, Nybro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lessebo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Lessebo
Lessebo kommun finns mitt i Glasriket och har cirka 8 300 invånare, drygt 300 företag och mer än 1 miljon besökare årligen. Kommunikationerna är goda med pendlingsavstånd till Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar. Vår verksamhet baseras i de fyra orterna Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv.
I Lessebo kommun finns en arbetsglädje och det är lätt att lära känna varandra med ett nära samarbete förvaltningar och politiker. Hos oss ska man mötas av en god service och ett gott bemötande. Det handlar om att ha ett gott samarbete mellan medarbetare och till våra medborgare. Vi satsar på utvecklingsfrågor och tillsammans skapar vi en grön kommun som vi är stolta över och där vi värnar om varandras framtid. Lessebo kommun ska vara en attraktiv och trygg plats att leva på, för alla invånare.Publiceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
Är du utbildad eller har du för avsikt att bli det inom kort? Då har vi en intressant tjänst för dig!
Lustigkulla skola i Kosta är en F-6 skola i B- och C-form, med ca 55 elever. På skolan är digitalisering ett naturligt inslag, klassrummen är utrustade med Clevertouch-skärmar och eleverna har god tillgång till digitala verktyg. Undervisningen präglas av ett formativt förhållningssätt samt ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Tillsammans arbetar vi för att ge eleverna de bästa förutsättningarna för att utvecklas.
Som specialpedagog kommer du att ha central roll i skolans elevhälsoteam som även består av skolsköterska, kurator, socialpedagog och rektor. I rollen som specialpedagog ansvarar du för att utreda, organisera och dokumentera åtgärder för elever i behov av särskilt stöd. Du kommer också att fungera som handledare och stöd för både personal och vårdnadshavare i pedagogiska frågor. I rollen som specialpedagog kommer du att arbeta med stöd åt enskilda elever och mindre grupper av elever.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är utbildad specialpedagog eller utbildad lärare med ambition att utbilda dig till specialpedagog
• har förmåga att arbeta strukturerat utifrån styrdokumenten
• har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du har ett förtroendeingivande förhållningssätt, är lösningsfokuserad och har goda ledaregenskaper.
Tjänsten tillsätt under förutsättning att erforderliga beslut tas.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen.
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771-693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C288824". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lessebo kommun
(org.nr 212000-0613) Arbetsplats
Lessebo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Cecilia von Platen Cecilia.vonPlaten@lessebo.se 0478-127 64 Jobbnummer
9599295