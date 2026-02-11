Specialpedagog till Ljungarums skolområde F-6
2026-02-11
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ge varje barn och elev en god utbildning? Här finns plats för specialpedagog med drivkraft, engagemang och initiativ - och en vardag där din insats verkligen gör skillnad.
Välkommen till oss på Ljungarums skolområde F-6!
Ditt nya jobb
Utbildningsförvaltningen är kommunens största förvaltning och vi arbetar för en tillgänglig skola för alla och att vara en organisation med lärglädje. Verksamheten präglas av engagerade pedagoger som genom reflektion och flexibilitet tar vara på och utmanar varje elevs förmåga och kompetens för att möta en föränderlig värld.
Du arbetar hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande utifrån beslutad uppdragsbeskrivning för din profession. Genom det tvärprofessionella samarbetet i EHT stödjer vi elevernas utveckling mot utbildningens mål och bidrar till att skapa tillgängliga lärmiljöer.
Ditt nya uppdrag formar vi i mångt och mycket tillsammans utifrån din kompetens och erfarenhet samt framförallt utifrån våra elevers behov. Delar som kan komma att ingå specifikt i ditt uppdrag är att:
- Ge råd och stöd till skolledning, personal och vårdnadshavare i specialpedagogiska frågor samt ge handledning.
- Genomföra observationer och utreda behov av särskilt stöd på uppdrag av rektor samt ansvara för åtgärdsprogram, uppföljning och samordning av stödinsatser.
- Samverka med externa aktörer och ansvara för överlämningar kring elever i behov av stöd.
- Du ska bidra till skolutveckling och elevhälsoarbete genom kartläggning, analys, uppföljning och planering på skolnivå.
- Dokumentera i elevjournal, delta i professionsnätverk samt följa aktuell forskning.
Du kommer att vara en del av skolans elevhälsoteam och delta i det främjande och förebyggande arbetet men även åtgärdande. Att samverka med vårdnadshavare, personal på skolan samt verksamheter utanför skolan som tex BUP, En väg in, resursskolor och socialtjänsten, är en viktig del i arbetet.
Välkommen till oss
Ljungarums skolområde F-6 är beläget i den södra delen av Jönköping. Skolområdet består av Ljungarumsskolan F-6 och Strömsbergsskolan F-3. Sammanlagt har Ljungarums skolområde cirka 340 elever och personalen består av ett 60-tal medarbetare. På Ljungarumsskolan går det cirka 250 elever i åk F-6. På Ljungarumsskolan F-6 finns också en särskild verksamhet i form av kommunikationsklasser.
Här får du en arbetsplats med engagerade och kompetenta medarbetare, där vi arbetar efter våra kärnvärden; gemenskap, engagemang och nytänkande. Vi är måna om varandra och arbetar för att skapa en arbetsplats där vi alla trivs och utvecklas.https://www.jonkoping.se/barn--utbildning/grundskola-anpassad-grundskola-och-fritidshem/grundskolor-och-anpassade-grundskolor-a-o/ljungarumsskolan-f-6https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Vi söker dig som har legitimation för grundskola samt specialpedagogexamen, grundläggande IT-kunskaper och goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift.
Du har ett stort intresse för att barn och unga utvecklas efter sin förmåga och vill arbeta med tidiga insatser för att främja lärande, ett gott mående och i längden en möjlighet att nå gymnasiebehörighet.
Du bör vara van att arbeta självständigt och kan avsluta dina uppgifter inom den tidsram som avsatts. Som person har du förmågan att se elevers olika behov och tar hänsyn till deras individuella förutsättningar. Du har en öppen attityd och ett inkluderande förhållningssätt. Du har god kommunikationsförmåga både muntligt och skriftligt. Du känner dig trygg i kontakten med barn och unga, deras vårdnadshavare och andra verksamheter.
En förutsättning för att du ska ha framgång i uppdraget är att du har en helhetssyn kring vad som främjar barn och ungas lärande och utveckling. Vi fäster stor vikt vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna. Vänligen logga in via Skolverkets e-tjänst på följande länk: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/lararlegitimation-och-forskollararlegitimation/utdrag-ur-larar--och-forskollararregistret
Urval och intervjuer kan komma att ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som specialpedagog.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
