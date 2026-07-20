Specialpedagog till Lindeborgskolan
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2026-07-20
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Ref: 20261582Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi till Lindeborgsskolan en specialpedagog! Som specialpedagog hos oss arbetar du i vårt EHT team och ansvar för ett arbetslag där du oss arbetar för att skapa förutsättningar för tillgänglighet, delaktighet och inkludering till våra elever. För oss är det primärt att alla våra elever skall få möjligheten att nå så långt de kan. Du genomför sedvanlig dokumentation så som pedagogiska kartläggningar och ansvarar för kontakt med externa aktörer.
I tjänsten ingår även undervisning (särskilt stöd) i 7-9.
Hos oss är teamarbetet viktigt och du arbetar aktiv på att stärka elevhälsa i hela organisationen. Tillsammans med dina kollegor träffar du skolledningen med frekvens för att säkerställa och arbeta för att skapa förutsättning för att adekvata insatser sätts in, analyser genomförs mm.
Hos oss erbjuds du en organisation som arbetar mot varje elevs skola genom att vara nyfikna på våra elevers behov, vara delaktiga i våra elevers vardag, arbeta med forskning som grund för våra beslut och att göra detta tillsammans.
Tillsammans skapar vi varje elevs bästa skola!Kvalifikationer
Vi ser att du som söker har en specialpedagogexamen och det är meriterande om du en lärarexamen i botten, gärna med behörighet i SV/SVA. Har du tidigare erfarenhet av arbete som lärare och som specialpedagog är det meriterande.
Du har insikt och kunskap inom skolutveckling, skolans styrdokument och tar stöd i forskning och data och kan tillämpa dem i ditt dagliga arbete.
Du har en förvärvad kunskap och erfarenhet av handledning/fortbildning, elevhälsoarbete och av att arbeta med dokumentation- pedagogiska utredningar, extra anpassningar och särskilda stöd/ åtgärdsprogram.
Du har en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför även leda och organisera arbetet mot eleven/eleverna för att skapa studiero och en god lärandemiljö under hela dagen. Utifrån evidensbaserad forskning ser vi att du kan utveckla ditt arbete och vi vill att du är van vid och har kännedom om att arbeta med relevanta digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
På Lindeborgsskolan arbetar vi utifrån en gemensam riktning och pedagogisk helhetsidé. Denna helhetsidé säkerställer att alla möten, beslut och utbildningsinsatser bidrar till en skola där:
Lärandet är i fokus och vi bedriver undervisning av hög kvalitet (Evidensbaserad undervisningspraktik).
Våra elever lär och utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov.
Vi skapar en positiv skolkultur genom gott bemötande och tillitsfulla relationer.
Vi har höga förväntningar och tar individuellt och kollektivt ansvar för elevernas resultat och skolans utveckling.
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola! Grundskoleförvaltningens elevhälsa är HBTQI-certifierad vilket förstärker det strategiska arbetet med syfte att skapa en god arbetsmiljö och ett HBTQI-kompetent och inkluderande bemötande i våra skolor.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens brotts och misstankeregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att värna om din personliga integritet ber vi dig att inte att bifoga dit utdrag ur brotts och misstankeregistret i din ansökan till oss. Om det blir aktuellt för tjänsten du söker kommer vi att efterfråga detta senare i processen. Om du vill vara förberedd finns utdraget här att hämta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261582". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Sveriges lärare
Martina Gustafsson martina.gustafsson@malmo.se +4640346627 Jobbnummer
10006382