Specialpedagog till konsultuppdrag jan-mars
Novant AB / Speciallärarjobb / Eda Visa alla speciallärarjobb i Eda
2025-11-15
, Årjäng
, Arvika
, Bengtsfors
, Grums
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Novant AB i Eda
, Årjäng
, Arvika
, Bengtsfors
, Grums
eller i hela Sverige
Om uppdraget
Vi söker externa utredare med specialpedagogisk kompetens för att tillfälligt förstärka arbetet med utredningar kring särskilt stöd i förskoleklass, grundskola, fritidshem och anpassad grundskola.
Syftet med uppdraget är att säkerställa rättssäkra, likvärdiga och välgrundade utredningar av elevers behov av särskilt stöd. Uppdraget ska bidra till förbättrad kvalitet och effektivitet i skolornas elevhälsoarbete samt ge stöd till rektorer i beslutsprocesser kring åtgärdsprogram.
Uppdraget avser arbete inom en kommunal verksamhet med start snarast möjligt eller senast januari och pågår tre månader framåt. Konsulten ska vid behov kunna vara på plats, men delar av arbetet kan utföras på distans enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2025-11-15Dina arbetsuppgifter
Som extern utredare kommer du att:
Genomföra utredningar av elevers behov av särskilt stöd enligt skollagen och gällande riktlinjer.
Kartlägga och analysera elevers skolsituation utifrån pedagogiska, sociala och psykologiska faktorer.
Samarbeta med rektorer, specialpedagoger och elevhälsa för att säkerställa korrekta och användbara beslutsunderlag.
Dokumentera utredningar i digitala system enligt fastställda rutiner.
Bidra med återkoppling och kompetensstöd till skolpersonal.
Vid behov delta i möten med vårdnadshavare och skolpersonal för att redovisa slutsatser och rekommendationer.
Uppdraget kan omfatta både enskilda elevutredningar och övergripande genomlysningar av skolors stödprocesser.Kvalifikationer
Specialpedagogexamen eller motsvarande relevant utbildning.
Dokumenterad erfarenhet av arbete inom grundskolan med fokus på utredningar och stödinsatser.
God kännedom om skollagen och allmänna råd kring särskilt stöd.
Förmåga att självständigt planera, genomföra och dokumentera utredningar.
Erfarenhet av samverkan med rektorer, elevhälsoteam och vårdnadshavare.
God digital kompetens och vana att arbeta i verksamhetssystem.
Hög integritet, god kommunikativ förmåga och vana vid arbete med sekretessbelagd information.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation.
Erfarenhet av handledning, utbildningsinsatser eller kvalitetsutveckling inom särskilt stöd.
Erfarenhet från Skolinspektionens granskningsområden eller liknande utredningsarbete på huvudmannanivå.
Vad vi erbjuder:
Flexibla uppdrag: Vi anpassar uppdrag efter dina unika behov och livssituation. Oavsett om du vill arbeta kort- eller långsiktigt, hittar vi alternativ som passar dig.
Konkurrenskraftig lön: Vi erbjuder en lön som speglar din kompetens och erfarenhet. Du får betalt för det värde du tillför, vilket ger dig ekonomisk trygghet.
Personlig support: Få en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela processen. Vi är här för att hjälpa dig hitta rätt uppdrag som matchar dina karriärmål och intressen.Om företaget
Novant är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att förse verksamheter med erfarna interimchefer samt vård- och omsorgspersonal. Med över tio års erfarenhet inom bemanning och rekrytering har vi byggt upp en stark kompetens inom branschen. Vi erbjuder våra konsulter konkurrenskraftiga löner och skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.
Flexibilitet är en av våra kärnvärden, och vi arbetar nära våra konsulter för att säkerställa en smidig och anpassad arbetssituation. Novant är det perfekta valet för dig som söker frihet och balans i din yrkesroll.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: kontakt@novant.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Specialpedagog-Värmland". Arbetsgivare Novant AB
(org.nr 559490-8948)
673 22 CHARLOTTENBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9606553