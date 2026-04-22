Specialpedagog till Kannebäcksskolan resursskola
2026-04-22
Publiceringsdatum2026-04-22
Vill du vara med och göra skillnad? Nu söker skolområde Sydväst 20 en engagerad specialpedagog till vårt elevhälsoteam med placering på Kannebäcksskolan resursskola.
Kannebäcksskolan resursskola är en av fem skolenheter i skolområde 20. Från höstterminen 2021 förändrades organisationen för våra grundskolor i Göteborgs Stad. Vi utökade antalet ledningstjänster i syfte att skapa bärkraftiga skolledningsteam med rektor och biträdande rektor. Den nya organisationen ska ge oss bra förutsättningar för att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet i undervisningen. I den nya organisationen bildar vi skolområden med en eller fler skolenheter och gemensamma ledningsteam. Ledningsteamen ska ge skolorna möjlighet till ökat samarbete och möjligheten till att bli starka tillsammans.
Ledningsteamet för skolområde Sydväst 20 består av en rektor och sex biträdande rektorer samt cirka 300 medarbetare, varav 6 är specialpedagoger som jobbar i team. Nu söker vi dig som är legitimerad specialpedagog och som vill vara en del av det teamet, med placering på Kannebäcksskolan resursskola. Som specialpedagog är du en viktig resurs i det systematiska kvalitetsarbetet med uppföljning och utvärdering så att verksamheten utvecklas.Dina arbetsuppgifter
I din roll arbetar du både på skol-, grupp- och individnivå. Ditt uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Fokusområden är att utveckla bra lärmiljöer och vara en kvalificerad samtalspartner. Du stöttar lärarna i deras pedagogiska arbete med bland annat råd kring extra anpassningar och särskilt stöd. Du ansvarar också för pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram i samarbete med lärare.
Som en del av elevhälsoteamet har du ett nära samarbete med andra professioner. I skolområde 20 använder vi olika former av kommunikation samt har fokus på lågaffektivt bemötande och förhållningssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har specialpedagogexamen och erfarenhet av att arbeta inom grundskola. Du har kunskap och erfarenhet av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), intellektuella funktionsnedsättningar (IF) och de yngre åldrarna i anpassad grundskola. Du har även god erfarenhet av att handleda och inspirera skolpersonal i så väl olika verktyg som i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. Du har god erfarenhet av att leda processer och driva utvecklingsarbete samt är väl förtrogen med styrdokument. Meriterande för tjänsten är erfarenhet av arbete med habilitering och tecken som stöd.
Som person har du en god samarbetsförmåga. Vi tänker att du också är duktig på att skapa goda relationer, att du verkar för ett respektfullt arbetsklimat och kommunicerar på ett professionellt sätt med elever, vårdnadshavare och kollegor. Detta gör du genom att vara öppen och tillmötesgående samt genom att lyssna in din omgivning för att kunna förstå dess behov. Vi tror att en god relation mellan framför allt lärare och elev är en viktig grund för att lärande ska kunna ske.
Hos oss sker kontinuerlig utveckling av verksamheten, därför vill vi gärna att du bidrar med nya idéer och perspektiv i arbetsrelaterade frågor och utmanar metoder, arbetssätt och tankesätt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
411 10 GÖTEBORG
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Lars Smith, Sveriges Lärare lars.smith@grundskola.goteborg.se Jobbnummer
9870609