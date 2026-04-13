Specialpedagog till Junkaremålsskolan, åk 7-9
Tranås Kommun / Speciallärarjobb / Tranås Visa alla speciallärarjobb i Tranås
2026-04-13
, Boxholm
, Ödeshög
, Kinda
, Mjölby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tranås Kommun i Tranås
, Eksjö
, Aneby
, Jönköping
, Linköping
eller i hela Sverige
Vi söker en engagerad och driven specialpedagog som vill vara med och skapa en inkluderande och utvecklande lärmiljö för våra elever på högstadiet. Hos oss får du en nyckelroll där du arbetar nära både elever och kollegor för att bidrar till att varje elev ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Publiceringsdatum2026-04-13Arbetsuppgifter
Som specialpedagog kommer du att arbeta för att stödja eleverna i sin måluppfyllelse och ansvara för att de elever som är i behov av särskilt stöd uppmärksammas och får rätt form av stöd. Du kommer ansvara för administration av kartläggningar, åtgärdsprogram och tekniska hjälpmedel. Rollen innebär att du är med och utvecklar lärmiljöerna på skolan. Genom konsultationer, observationer och handledning stöttar du pedagogerna i deras arbete med att skapa en tillgänglig och inkluderande undervisning.
Du kommer att ha kontakt och kontakt och samarbeta med elever, vårdnadshavare, lärare, mentorer, skolledning, EHT och övrig skolpersonal samt externa samarbetspartners vid behov. Ditt arbete kan ske både på individ-, grupp- och skolnivå, beroende på behov. Din roll som specialpedagog blir central i arbetet med att stödja och utveckla elevernas lärande. Du kommer att arbeta nära både elever och lärare för att skapa en inkluderande och stödjande miljö, där alla elever får möjlighet att nå sin fulla potential. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare och utbildad specialpedagog med behörighet att undervisa för åk 7-9. Du har god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan tillämpa dem i ditt dagliga arbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet av kartläggning och diagnostisering med hjälp av Logos.
För att passa i denna roll tror vi dessutom du är:
Pedagogisk: Du har en mycket god didaktisk och pedagogisk förmåga.
Relationsskapande: Du är kommunikativ och samarbetar väl med andra samt är bra på att skapa relationer med elever, kollegor och andra enheter utanför skolan.
Strategisk: Du handlar i enlighet med fattade beslut, policys och riktlinjer och ser till det större perspektivet och hela verksamhetens bästa i agerande. Du har en positiv attityd och ser möjligheter, samt har en vilja att utveckla verksamheten.
Strukturerad: Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt samt sätter upp och håller tidsramar.
Kreativ: Du kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
OM ARBETSPLATSEN
Junkaremålens 7-9 verksamhet inrymmer ca 350 elever och 50 personal. Vår verksamhet ger möjlighet till elevcoacher och elevhälsa som stöd för elevernas utveckling och lärande. Du arbetar som undervisande lärare tillsammans med rektor och kollegor för att ge eleverna en så god utbildning som möjligt. Här har du möjlighet att arbeta på en skola med elevernas bästa i fokus.
Barn och utbildningsförvaltningen i Tranås ger barn och unga en värdefull start i livet. Vi ansvarar för förskoleverksamhet, förskoleklass och grundskola, fritids, gymnasium, anpassad grund- och gymnasieskola och elevhälsa. Vårt mål är att erbjuda en inkluderande, trygg och utvecklande miljö där elever och medarbetare trivs. Genom att bli en del av vår förvaltning får du möjligheten att vara med och påverka och göra Tranås till en ännu bättre skolkommun.
LÖN OCH FÖRMÅNER
I Tranås kommun tillämpar vi individuell lönesättning.
Tranås kommun arbetar ständigt för att öka våra medarbetares välbefinnande. Läs mer om våra förmåner https://www.tranas.se/arbete-och-naringsliv/arbeta-i-tranas-kommun/formaner
ANSÖKAN
Vid tillsättning av vissa tjänster inom Tranås kommun kan du komma att behöva uppvisa registerutdrag. Om det är aktuellt kommer du att bli informerad om detta vid intervjutillfället.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talent Recruiter. Vi ber dig därför skicka in din ansökan via Talent Recruiter genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121473". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranås kommun
(org.nr 212000-0597), https://www.tranas.se/
Stadshusplan 1 (visa karta
)
573 35 TRANÅS Arbetsplats
Tranås Kommun Kontakt
Rektor
Cathrine Hoff cathrine.hoff@tranas.se
9851688