Specialpedagog till Järfälla gymnasium
Järfälla kommun, Järfälla Gymnasium / Speciallärarjobb / Järfälla Visa alla speciallärarjobb i Järfälla
2026-01-20
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Järfälla kommun, Järfälla Gymnasium i Järfälla
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
Nu söker vi dig som vill vara med på Järfälla gymnasiums fortsatta resa framåt. Vi letar efter en trygg, positiv och engagerad specialpedagog som brinner för att skapa de bästa förutsättningarna för våra elever.
Järfälla gymnasium har över tusen elever fördelade på två campus i Barkarby och Jakobsberg. Här finns både högskoleförberedande program, yrkesprogram, introduktionsprogram och anpassad gymnasieskola.Publiceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
Som specialpedagog blir du en central del av skolans pedagogiska utveckling och vårt gemensamma arbete för att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev. Du brinner för lärande och ser det som en självklarhet att följa upp, utmana och utveckla undervisningen så att alla elever får möjlighet att växa och nå sin fulla potential.
Med din kompetens kring tydliga lärmiljöer och anpassningar i klassrummet stöttar du mentorer, lärare och elever i det dagliga arbetet. Du finns nära verksamheten, deltar i undervisningen och bygger förtroendefulla relationer som gör verklig skillnad. I det elevnära arbetet arbetar du coachande och vägledande.
Du ingår i skolans elevhälsoteam, där ni arbetar tätt tillsammans och där du bidrar med din specialpedagogiska expertis. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att upprätta åtgärdsprogram, kartlägga och utreda elevers behov, arbeta med närvaro, samt handleda och vägleda personal i det pedagogiska arbetet.
I rollen ingår också att vara ett stöd för rektor i det systematiska kvalitetsarbetet. Du bidrar med analyser, uppföljningar och ett långsiktigt elevhälsoperspektiv som hjälper oss att utveckla verksamheten på ett hållbart sätt.
Du möter både elever och vårdnadshavare med tydlighet, lyhördhet och god kommunikation.
Detta gör du i nära samarbete med elevhälsan, skolans stödfunktioner, mentorer och lärare- tillsammans skapar vi en trygg och utvecklande skolmiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* har lärarlegitimation och är utbildad specialpedagog
* arbetar strukturerat och tryggt, med förmåga att både se helheten och fånga upp viktiga detaljer
* har god digital kompetens och använder den som ett naturligt stöd i ditt arbete
* har gedigen kunskap om lärande och skolutveckling, grundad i forskning och beprövad erfarenhet
* är väl insatt i skolans styrdokument och ser värdet av ett långsiktigt, systematiskt kvalitetsarbete där elevhälsan är en självklar del
* har ett coachande och lyhört förhållningssätt, samtidigt som du är flexibel och lösningsfokuserad
Det är ett plus om du dessutom:
* har erfarenhet och kunskap inom NPF-området
* har arbetat mål- och resultatorienterat i tidigare uppdrag
* har bred och fördjupad erfarenhet av pedagogiskt arbete inom gymnasieskolan
* har erfarenhet av att leda och driva utvecklingsarbete i skolmiljö
Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som har driv, engagemang och en stark vilja att göra skillnad för våra elever - varje dag.
Välkommen med din ansökan!
Vi intervjuar löpande och ser fram emot att höra från dig. Tveka inte att skicka in din ansökan
• kanske är det just du som blir vår nya kollega.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300963". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla kommun
(org.nr 212000-0043) Arbetsplats
Järfälla kommun, Järfälla Gymnasium Kontakt
rektor
Patric Flodin patric.flodin@jarfalla.se Jobbnummer
9695651