Specialpedagog till Jämtlands Gymnasium Berg

2026-02-02
Jämtlands Gymnasieförbund ansvarar för gymnasieskolan, anpassad gymnasieskola och delar av vuxenutbildningen i våra medlemskommuner. Förbundets åtta skolor ligger i natur- och fjällnära miljöer spridda över sex kommuner - Berg, Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund.
Jämtlands Gymnasium Berg ligger i Svenstavik, centralorten i Bergs kommun. Här erbjuder vi en trygg och personlig studiemiljö där varje elev får utrymme att växa. Med små undervisningsgrupper och närvarande lärare skapas goda förutsättningar för lärande och gemenskap. Bergs kommun bjuder på storslagen natur med fjäll, skogar och sjöar precis runt knuten. Här finns möjligheter till ett aktivt friluftsliv året om.
Vi söker nu en specialpedagog till vår verksamhet vid Jämtlands Gymnasium Berg.
Tjänsten är en deltidstjänst på 50% med start enligt överenskommelse. Hos oss får du möjlighet att arbeta både med pedagogiskt stöd och i klassrummet - en roll som gör skillnad i elevernas vardag, både ur ett individ- och grupperspektiv.
Dina framtida arbetsuppgifter
I ditt uppdrag som specialpedagog arbetar du med elever från samtliga årskurser och samverkar nära med undervisande lärare för att utforma och följa upp stödinsatser. Du är en del av skolans elevhälsoteam och som specialpedagog är du en viktig del i att skapa tillgängligt lärande.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog - och som brinner för att göra skillnad. Du är en driven, dynamisk och lösningsfokuserad person som ser möjligheter snarare än hinder.
Du har erfarenhet av att arbeta tillsammans med lärare, elevhälsa och skolledning, och du trivs i en roll där samarbete och kollegialt lärande är en självklar del av vardagen. Vi ser gärna att du samplanerar med kollegiet och bidrar aktivt till skolans verksamhetsutveckling på flera nivåer.
För att lyckas i rollen behöver du ett flexibelt och nyfiket förhållningssätt, samt en vilja att vara med och utveckla en mindre gymnasieskola i glesbygd - som nu är en del av Sveriges största gymnasieförbund. Tillsammans vill vi skapa en skola som växer, både i kvalitet och attraktivitet, för elevernas och kommunens bästa.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi kan erbjuda dig en trivsam, modern och dynamisk arbetsplats. Du får en roll i ett arbetslag som ställer upp för varandra och uppmuntrar till kollegialt lärande. Precis som alla våra anställda har du tillgång till en mängd olika personalförmåner såsom friskvårdsbidrag och pensionsrådgivning.
Möt våra medarbetare
Om du vill lära känna Jämtlands Gymnasieförbund bättre och samtidigt få en inblick i vår verksamhet och möta några av våra medarbetare, kan du klicka på länken nedan (eller kopiera den och klistra in i din webbläsare). Där har vi samlat några filmer som ger en bra bild av vår arbetsplats.https://jgy.se/om-oss/jobba-hos-oss-2/mot-vara-medarbetare/
Sök redan idag, då urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
