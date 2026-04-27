Specialpedagog till Jämtlands Gymnasium Åre
Jämtlands Gymnasieförbund / Speciallärarjobb / Åre Visa alla speciallärarjobb i Åre
2026-04-27
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jämtlands Gymnasieförbund i Åre
, Krokom
, Östersund
, Ragunda
, Berg
eller i hela Sverige
Jämtlands Gymnasieförbund ansvarar för gymnasieskolan, anpassad gymnasieskola och delar av vuxenutbildningen i våra medlemskommuner. Förbundets åtta skolor ligger i natur- och fjällnära miljöer spridda över sex kommuner - Berg, Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund.
Jämtlands Gymnasium Åre ligger i Järpen, huvudort i Åre kommun. I vår skola finns elever från hela Sverige och övriga världen, vilket ger en härlig mix av människor och kulturer. I Åre kommun finns dessutom fantastiska möjligheter till ett rikt friluftsliv för den som uppskattar exempelvis skidåkning, skoteråkning, fiske, vandring eller cykling.
Publiceringsdatum2026-04-27
Vi söker en specialpedagog till Jämtlands Gymnasium Åre. Omfattningen är 80% och det är en tillsvidareanställning.
Dina framtida arbetsuppgifter
I rollen som specialpedagog har du en central funktion i skolans elevhälso- och utvecklingsarbete. Du arbetar på organisations-, grupp- och individnivå för att skapa goda förutsättningar för alla elever att nå sina mål.
Du genomför pedagogiska utredningar och kartläggningar samt handleder och stöttar lärare i arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Du bidrar även med specialpedagogisk kompetens i det systematiska kvalitetsarbetet och i utvecklingen av undervisningen tillsammans med rektor och kollegor.
I uppdraget ingår också samverkan med elever, vårdnadshavare och externa aktörer.
Vem är du?
Du är utbildad specialpedagog med god kunskap om lärmiljöer, anpassningar och inkluderande arbetssätt. Du har erfarenhet av pedagogiska utredningar och arbete inom elevhälsa.
Du är en lagspelare som tar initiativ, ser möjligheter och arbetar lösningsfokuserat. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, där god samarbetsförmåga, relationsskapande och trygghet i din profession är viktiga.
Du är nyfiken och vågar prova olika arbetssätt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas lärande. Erfarenhet från gymnasieskolan är meriterande.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi kan erbjuda dig en trivsam, modern och dynamisk arbetsplats. Du får en roll i ett arbetslag som ställer upp för varandra och uppmuntrar till kollegialt lärande. Precis som alla våra anställda har du tillgång till en mängd olika personalförmåner såsom friskvårdsbidrag och pensionsrådgivning.
Sök redan idag, då urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.
Inför rekryteringsarbetet har Jämtlands Gymnasieförbund tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare och rekryterare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jämtlands Gymnasieförbund
(org.nr 222000-1636), http://www.jgy.se
Prästgatan 15 (visa karta
)
831 82 ÖSTERSUND Arbetsplats
Jämtlands Gymnasium Åre Kontakt
Tova Hultqvist tova.hultqvist@jgy.se 010-4902901 Jobbnummer
9877187