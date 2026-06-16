Specialpedagog till Hultsbergsskolan
Karlstads kommun / Speciallärarjobb / Karlstad Visa alla speciallärarjobb i Karlstad
2026-06-16
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-16Beskrivning
Vi söker en specialpedagog som vill vara delaktiga i framtidens skola. Här får du varje dag bidra till alla elevers utveckling mot utbildningens mål och stötta kollegor eller hela arbetslag. Här jobbar vi mest av allt för andra, men även för varandra och det gemensamma målet med vårt arbete är att skolan ska fungera så bra som möjligt för alla elever.
Hultsbergsskolan är en skola med cirka 650 elever från förskoleklass till årskurs 9. På Hultsbergsskolan arbetar vi utifrån ett F–9 perspektiv där även anpassad grundskolan ingår. Tillgänglig lärmiljö står i fokus på skolan, där vi skapar en skol- och undervisningsmiljö med eleverna är i centrum. Vi arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande utifrån ett relationellt förhållningssätt.
På vår skola är elever och personal uppdelade i olika arbetslag. Vårt högstadium är ett av Karlstads minsta, vilket ger goda förutsättningar för att alla elever blir uppmärksammade varje dag och får uppleva god studiero.
Skolans vision är: "En skola att längta till" Vi vill bygga upp en förtroendefull relation med alla. Vi ser varje möte och dialog som en förutsättning för ett aktivt lärande.
Hultsbergsskolan | Karlstads kommun Dina arbetsuppgifter
Som specialpedagog på Hultsbergsskolan har du eleven i fokus och arbetar nära både skolledning och personal. Du ingår i skolans elevhälsoteam där det kollegiala lärandet och samarbete mellan elevhälsans professioner är i fokus. Vi har en stor elevhälsa på Hultsbergsskolan där vi delat upp fokus på 7-9 och f-6 samtidigt som vi håller ihop f-9 perspektivet. I EHT-teamet finns specialpedagog, speciallärare, socialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor, skolpsykolog och studie- och yrkesvägledare som nu söker en ny kollega.
Du kommer ha en central roll och verka för alla elevers rätt till en likvärdig utbildning. Du arbetar med att förebygga och undanröja hinder för lärande, stödja elevers kunskapsutveckling och bidra till skolans utvecklingsarbete på organisations-, grupp- och individnivå. I uppdraget ingår att, i samarbete med skolans lärare och eht-personal, ansvara för kartläggning, stöd och dokumentation kring elever i behov av anpassningar och särskilt stöd, både gällande kunskaper, mående och skolnärvaro. Du förväntas ha en aktiv roll på skolan när det gäller elevhälsoarbete av främjande och förebyggande art med fokus på tillgängliga lärmiljöer och ett språk - och kunskapsutvecklande arbetssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med specialpedagogexamen, alternativt är i slutet av din utbildning. Som person ser vi att du är självgående och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt på ett strukturerat sätt. Du arbetar mål- och resultatorienterat och har ett tydligt fokus på elevernas utveckling och måluppfyllelse. Du har lätt för att bygga förtroendefulla samarbeten med både elever, vårdnadshavare och kollegor. Vidare har du en god pedagogisk insikt och förmåga att anpassa ditt arbetssätt utifrån elevers olika behov. Du är tydlig i din kommunikation och har en strukturerad arbetsstil som bidrar till trygghet och kvalitet i verksamheten Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Intervjuer kan förekomma innan ansökningstidens slut eftersom semesterperioden närmar sig.
Vi erbjuder
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Karlstads kommun på karlstad.se/jobbahososs
Information om lönenivåer hittar du här (välj "Se lönestatistik"). Den här rekryteringen rör AID-kod 401017
Varmt välkommen med din ansökan!
När du söker jobb hos oss kommer du att få ange ditt CV samt svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Det innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev som en del av din ansökan.
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystemoch inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Kommun
(org.nr 212000-1850)
Västra torggatan 26 (visa karta
)
651 84 KARLSTAD Arbetsplats
Barn- och ungdomsförvaltningen, Grundskola, Hultsbergsskolan Kontakt
Sveriges lärare karlstad@sverigeslarare.se Jobbnummer
9966046