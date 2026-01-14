Specialpedagog till Högalidskolan
2026-01-14
En sak är säker. Med oss gör du skillnad. Vi är läraren som får lillebror att läsa sina första ord och fritidspersonalen som skapar skratt efter skoldagens slut. Vi är barnskötare som får någon att växa varje dag och bibliotekarien som för litteraturen nära. Tillsammans så kämpar vi för kunskapen, för meningsskapande och för den roliga vardagen för barn och ungdomar. Det finns något fint i det. Vill du också jobba för framtiden i Kiruna kommun? Kom och bli en del av gemenskapen på Kultur- och utbildningsförvaltningen.
Publiceringsdatum2026-01-14Arbetsuppgifter
Som specialpedagog på Högalidskolans högstadium arbetar du i nära samarbete med rektor och personal på skolan. Arbetet innebär att tillsammans med rektor utveckla och utforma det pedagogiska arbetet på såväl grupp- och individnivå som på organisationsnivå utifrån främjande, förebyggande och åtgärdande perspektiv. Du ska vara ett stöd till pedagogerna hur de kan lägga upp sin undervisning så att utbildningen blir tillgänglig, inkluderande och skapar delaktighet för alla barn.
Du verkar för och är ett stöd i arbetslagens arbete, vid behov av pedagogiska kartläggningar/handlingsplaner.Kvalifikationer
Vi söker dig som har specialpedagogexamen eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig. Som person ska du ha lätt för att kommunicera, vara relationsskapande och se utvecklingsmöjligheter hos både barn och vuxna. Du ska ha en förmåga att kunna analysera möjligheter på organisations-, grupp- och individnivå. Vi ser att du har erfarenhet av och förmåga att kunna samverka med andra och att du flexibelt kan möta olika behov i verksamheten. Du bör vara kreativ och vilja hitta lösningar där barnens bästa är i fokus. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi vill att du bifogar examensbevis till din ansökan, samt annan information du anser vara viktig.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska du kunna uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning. Beställ ett direkt i samband med att du lämnar in din ansökan, du gör det via länken https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Vi har många olika förmåner där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år, vi har stugor i fjällen som du kan hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
