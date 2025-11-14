Specialpedagog till Habiliteringen i Köping
Region Västmanland / Speciallärarjobb / Köping Visa alla speciallärarjobb i Köping
2025-11-14
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Köping
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en verksamhet som skapar möjligheter för barn med funktionsnedsättningar att leva ett gott liv? Då kanske det här är jobbet för dig? Är du en person som gillar att arbeta teambaserat med patienten i fokus?
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
Som specialpedagog hos oss på Habiliteringscentrum kommer du att jobba i vårt barnteam. Du kommer att träffa patienter och deras nätverk för att tillsammans med övriga professioner inom teamet utreda, bedöma och kartlägga patientens behov av habiliteringsinsatser. Du kommer att ge insatser till patienten och dennes nätverk med målsättningen att underlätta patientens inlärning och utveckling utifrån de speciella utmaningar som en funktionsnedsättning innebär.
I din roll som specialpedagog kommer det vara vanligt förekommande att ge utbildning, konsultation och information till närstående och till olika personalgrupper. Arbetet sker i ett nära och gott samarbete med övriga kollegor i teamet och tillsammans kommer ni utarbeta förslag till åtgärder för att underlätta patientens levnadsförhållanden. På arbetsplatsen jobbar ytterligare två specialpedagoger, fördelade i barnteamet och i vuxenteamet. Vi erbjuder dig bland annat en god introduktion, mentorsstöd, regelbunden handledning, ett arbete i team bestående av olika yrkeskategorier samt regelbundna yrkesträffar vilket bidrar till kollegial samverkan och utveckling.
Om arbetsplatsen
Habiliteringscentrum är en specialistverksamhet inom Region Västmanland och har till uppgift att ge människor med funktionsnedsättning förutsättningar för att leva ett gott liv. Målet för vårt arbete är att underlätta vardagen och skapa förutsättningar för delaktighet i samhället. Vi erbjuder stöd, råd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar inom områdena intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd, rörelsenedsättning, förvärvad hjärnskada och synnedsättning. Vi ger även stöd och konsultation till anhöriga och närstående. De insatser vi ger kompletterar det stöd som ges av samhällets övriga instanser. Samverkan är därför en viktig del av vårt arbete.
Hos oss vid Habiliteringen i Köping arbetar du med patienter inom alla diagnosområden och får på så sätt en bred kunskap och erfarenhet.
Arbetsplatsen ligger på Köpings lasarett och det tar 5 minuter att ta sig till järnvägsstationen. På enheten är vi ca 27 medarbetare, varav två enhetschefer med delat ledarskap. Våra två tvärprofessionella team består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, logopeder, psykologer, dietist och kuratorer. Vi arbetar i funktionella och trevliga lokaler som är anpassade till den verksamhet vi bedriver. Du är välkommen till en trygg arbetsplats med många erfarna medarbetare som har patienten i fokus. Vi har ett öppet klimat där vi hjälper och stöttar varandra. Som specialpedagog inom habiliteringen arbetar du brett och varierat utifrån din kompetens. I ditt arbete ingår att genomföra åtgärder på individnivå likväl som du genomför utbildningsinsatser och andra former av stöd på gruppnivå. I yrkesrollen ingår även att omvärldsbevaka ditt fält i syfte att utveckla det egna och teamets arbetssätt.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog. Har du arbetserfarenhet som specialpedagog är detta givetvis en fördel, men vi välkomnar även dig som är ny i yrkesrollen. Meriterande är också erfarenhet av habilitering och/eller arbete med människor med funktionsnedsättningar. Har du erfarenhet av att föra samtal via tolk och att arbeta med alternativ kompletterande kommunikation (AKK) är det något vi värdesätter. Förutom arbete på mottagningen sker en del av arbetet i patientens närmiljö. Du behöver därför ha B-körkort.
En förutsättning för arbetet är att du har god kunskap i svenska språket såväl i tal som skrift, likaså goda datakunskaper. Vi ser att du är en trygg och stabil person med god självinsikt. Du samarbetar bra med andra personer såväl som att du har en god förmåga att själv strukturera upp ditt arbete och driva processer vidare. Du är tillmötesgående i ditt bemötande och har en vilja och förmåga att hjälpa andra.
I rollen ingår att samarbeta med kollegor, vårdgrannar och olika myndigheter och vi ser därför att du har lätt för att skapa nya relationer och vara flexibel i olika situationer. Din kommunikation präglas av tydlighet där du säkerställer att budskapet nått fram till alla berörda parter. För att lyckas i rollen är det viktigt att kunna väga samman komplex information för en korrekt avvägning och prioritering.
Anställningsvillkor
Tillsvidare, Heltid, KöpingSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 28 november 2025
Bifoga relevanta intyg och betygshandlingar med din ansökan.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: Region Västmanland (@regionvastmanland) * Foton och videor på Instagram
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Jobbnummer
9604979