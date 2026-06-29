Specialpedagog till förskolan
Forshaga kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Speciallärarjobb / Forshaga Visa alla speciallärarjobb i Forshaga
2026-06-29
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Varmt välkommen till Forshaga kommun!
Vi är cirka 1100 medarbetare vars gemensamma uppdrag är att skapa en bra plats att bo, leva och verka. I vår vision "Forshaga kommun 2040 – varmt välkommen" står principerna bakom mänskliga rättigheter i centrum. Här ska alla känna sig välkomna, trygga och inkluderade. Tillsammans gör vi skillnad för våra invånare - varje dag!
Forshaga kommun är en del av Karlstadsregionen i södra Värmland, vackert beläget längs Klarälven. Här bor runt 11 500 invånare med närhet till natur, fritidsaktiviteter, service och kultur. Hos oss har du möjlighet att leva ett tryggt liv rikt på upplevelser i ditt eget tempo. Tillsammans skapar vi en plats med hjärtat på rätta stället att komma hem till!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och känner stolthet, engagemang och delaktighet. Vi vill erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor så att du vill stanna kvar och utvecklas tillsammans med oss. Som anställd hos oss har du tillgång till en rad olika förmåner för bland annat hälsa, friskvård och ledigheter.
Vi är ca 350 kollegor inom barn- och utbildningsförvaltningen som arbetar inom fyra skolområden med barn och elever i åldrarna 1-16 år. Vi arbetar för att alla barn och ungdomar ska ha en god miljö för lärande där de känner sig trygga och ges möjlighet att nå goda resultat. Välkommen till något av våra fyra skolområden: Lärcenter, Skived, Ullerud och Grossbol.
Specialpedagog till förskolan – Forshaga kommun
Om arbetsplatsen
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för barns utveckling och lärande? I Forshaga kommuns förskolor arbetar vi för en trygg, inkluderande och tillgänglig utbildning där varje barn ges möjlighet att utvecklas. Hos oss råder ett lustfyllt lärande där leken är ett medvetet pedagogiskt verktyg och där både barnens och pedagogernas kunskaper tas till varaPubliceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Som specialpedagog är du en kvalificerad rådgivare och utvecklingsresurs för förskolans rektorer och pedagoger. Du arbetar både strategiskt och verksamhetsnära för att utveckla en tillgänglig utbildning där alla barn ges förutsättningar att lyckas. Du handleder arbetslag, genomför pedagogiska kartläggningar samt bidrar till utvecklingen av inkluderande lärmiljöer. Du medverkar i det systematiska kvalitetsarbetet och samverkar med vårdnadshavare och externa aktörer vid behov.Kvalifikationer
Krav för tjänsten
Specialpedagogexamen.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
God systemvana.
B-körkort.
Genuint intresse för att arbeta med människor.
Det är meriterande om du har erfarenhet som specialpedagog inom förskolan, har samverkat med exempelvis SPSM samt har erfarenhet av dokumentation i Prorenata. Som person är du trygg, professionell och har god självinsikt. Du samarbetar väl med andra och bygger förtroendefulla relationer. Med din specialpedagogiska kompetens vägleder och stöttar du pedagoger samt anpassar din kommunikation efter mottagare och situation. Du arbetar strukturerat, planerar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt och bidrar genom ett positivt och ansvarsfullt förhållningssätt till verksamhetens utveckling. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Erbjudande
Hos oss får du bland annat friskvårdsbidrag och friskvårdstimme. För dig som pendlar finns goda kommunikationer med buss från Karlstad och cykelväg längs Klarälvsbanan. Vi arbetar för ett hållbart samhälle och ett arbetsklimat som präglas av respekt, samarbete och utveckling. Som nyanställd får du dessutom 500 extrapoäng hos Forshagabostäder, vilket ger goda möjligheter att få en bostad.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (100 %) där provanställning kan komma att tillämpas. Med anledning av semestertider kan det dröja något innan vi har möjlighet att besvara frågor om tjänsten.
Om du erbjuds anställning inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du enligt skollagen visa upp ett giltigt utdrag ur belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan! Vi vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg på vår hemsida. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter finner du här. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forshaga Kommun
(org.nr 212000-1819)
Box 93 (visa karta
)
667 22 FORSHAGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Forshaga kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Malin Ängerteg malin.angerteg@forshaga.se 054-172265 Jobbnummer
9983938