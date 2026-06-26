Specialpedagog till förskolan
Grums kommun, Förskolan / Speciallärarjobb / Grums Visa alla speciallärarjobb i Grums
2026-06-26
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Grums kommun är en del av Karlstadsregionen och ligger vid Vänerns strand, 20 minuters bilfärd från Karlstad. Hos oss får du alla de fördelar som finns av att arbeta i en liten kommun. Här har vi jobb som märks. Tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus. Genom att följa vår värdegrund skapar vi en välkomnande kommun där det råder engagemang, delaktighet, professionalism och arbetsglädje.
Vill du vara med och göra verklig skillnad i barns tidiga utveckling?
I Grums kommun arbetar vi tillsammans för att skapa trygga, inkluderande och likvärdiga lärmiljöer för alla barn. Våra åtta kommunala förskolor leds av två rektorer i nära samarbete, med ett starkt fokus på kvalitet och utveckling.
Nu söker vi en engagerad specialpedagog som vill vara med och utveckla vår verksamhet. I rollen arbetar du nära barn, pedagoger och vårdnadshavare och bidrar med din kompetens för att skapa tillgängliga och inkluderande lärmiljöer.
Uppdraget är varierat och fördelat mellan flera förskolor, där du får stort eget ansvar och goda möjligheter att påverka och att ta egna iniativ. Samtidigt som du blir en viktig del av vårt barnhälsoteam, där samarbete och helhetsperspektiv står i fokus.
Hos oss gör du skillnad!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
I rollen bidrar du till både övergripande verksamhetsutveckling och stöd till enskilda barn. Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att:
• Handleda och kompetensutveckla pedagoger i det pedagogiska arbetet.
• Kartlägga lärmiljöer och barns behov av särskilt stöd.
• Utforma handlingsplaner tillsammans med pedagogerna.
• Stödja och utveckla verksamhetens lärmiljöer och grundstrukturer.
• Samordna möten med vårdnadshavare och föra dialog kring barnets utveckling och lärande.
• Skapa och upprätthålla ett gott samarbete med vårdnadshavare.
• Vara en del av Barnhälsoteamet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Pedagogisk högskoleexamen med inriktning förskola.
• Specialpedagogisk vidareutbildning (90 hp).
• Några års erfarenhet av arbete i förskolan.
• Erfarenhet av barn i behov av särskilt stöd.
• Vana av att handleda arbetslag.
• God digital kompetens.
• B-körkort och tillgång till egen bil.
Som person är du kommunikativ och skapar engagemang och delaktighet. Du har ett helhetsperspektiv och arbetar strukturerat med god dokumentationsförmåga. Du planerar och organiserar ditt arbete effektivtoch har en lösningsfokuserad inställning. Du samarbetar väl med andra, är nyfiken och vill fortsätta utvecklas inom ditt specialistområde.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Självklart delar du vår värdegrund om att vara professionell, välkomnande, engagerad och delaktig!
I vår verksamhet måste alla som ska anställas för att arbeta med barn och unga, enligt lag (2000:873), visa upp ett godkänt utdrag från Polisens belastningsregister. Blanketten beställs kostnadsfritt på www.polisen.se.
Det tar oftast mellan 1-2 veckor att få den hemskickad.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-24 Eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Urval och intervjuer kommer att påbörjas efter sista ansökningsdag den 2augusti.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via post eller mejl.
I Grums kommun vill vi ha en mångfald i arbetslivet och ta tillvara på de kvaliteter som en jämn köns- och åldersfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför vår verksamhet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Genom att skicka in din ansökan godkänner du att dina personuppgifter används i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning för att Grums kommun ska kunna tillhandahålla det stöd och den service kommunen ansvarar för. Läs mer på grums.se/personuppgifter.
Erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333213". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grums Kommun
(org.nr 212000-1827)
Sveagatan 77 (visa karta
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664 80 GRUMS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Grums kommun, Förskolan Kontakt
Huvudskyddsombud Sveriges lärare
Elin Lundqvist elin.lundkvist@edu.grums.se 0730440925 Jobbnummer
9980705