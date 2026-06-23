Specialpedagog till förskolan
Kristianstads kommun / Speciallärarjobb / Kristianstad Visa alla speciallärarjobb i Kristianstad
2026-06-23
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Vi söker en specialpedagog som gärna vill arbeta med skolutveckling och som har god förmåga att koppla ihop barns hälsa, utveckling och måluppfyllelse enlig förskolans Läroplan. Hos oss finns en inarbetad organisation för barnhälsoarbete och utvecklingsarbete. Välkommen att söka dig till oss!
Området består av fem förskolor, tre av dem ligger på Näsby, en i Österslöv samt en i Arkelstorp. Du får möjlighet att arbeta i ett specialpedagogiskt team med två andra specialpedagoger och ha ett nära samarbete med fyra rektorer.
Vi ser fram emot din ansökan, vi intervjuar löpande.
Din roll hos oss
Som specialpedagog i förskolan arbetar du på organisationsnivå där du har ett nära samarbete med övriga två specialpedagoger och fyra rektorer. Du arbetar verksamhetsnära i barngrupp med att förebygga och främja lärandet på grupp och individnivå. Detta innebär att i samarbete med teamen identifiera, analysera och medverka i förskolans arbete med att förebygga svårigheter och undanröja hinder i lärandemiljö.
Vidare bistår du med specialpedagogisk kompetens och välbeprövad erfarenhet till pedagoger vid dokumentation såsom vid kartläggning, anpassningar och handlingsplaner. Att vara en kvalificerad samtalsledare som arbetar handledande och konsulterande kring pedagogiska frågor ingår i rollen.
Du bidrar med ett positivt, lösningsfokuserat, tydligt ledarskap och kunna lyfta framgångsfaktorer och utvecklingsområden i ett team med fokus på det som gynnar barnens utveckling. Du bistår med specialpedagogisk kompetens och väl beprövad erfarenhet i kontakten med vårdnadshavare och externa aktörer för att få en samsyn kring barnets stödbehov.
Vem söker vi?
Du som söker har förskollärarexamen och specialpedagogexamen. Har du arbetat som specialpedagog i förskolan under några år är det meriterande liksom erfarenhet av arbete i ett mångkulturellt område. Vi ser gärna att du har erfarenhet av språkutvecklande och transspråkande arbetssätt.
Vi vill att du har erfarenhet av framgångsrikt arbete kring barn med koncentrations-, uppmärksamhets- och samspelsvårigheter samt olika inlärningssvårigheter. Du behöver vara väl förtrogen med förskolans styrdokument och uppdrag särskilt avseende barn i behov av särskilt stöd. Förmåga att kartlägga och utreda behov och bistå pedagoger i att upprätta åtgärdsprogram är en förutsättning för arbetet.
Givetvis har du också goda kunskaper om barns kunskaps-, emotionella och sociala utveckling och vi ser gärna att du har god pedagogisk kompetens. Du har förmåga att anpassa ditt arbetssätt till olika gruppers och individers förutsättningar. Vi vill att du har förmåga att se verksamheten ur ett helhetsperspektiv där du ser sammanhang och kan fokusera på rätt frågor, vilket innebär att du tänker utanför ramarna och har en vilja att utveckla dig själv och en kreativ lärmiljö.
Som person är du självgående med entusiasm, energi och lust i arbetet. Med andra ord är du bra på att ta initiativ, arbeta strukturerat, driver och uppnår resultat. För rollen krävs att du har god samarbetsförmåga - är relationsskapande och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Goda IT-kunskaper samt kännedom om kompensatoriska alternativa läromedel behövs i ditt arbete. Du behöver även ha arbetat med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) liksom att du har lätt för att uttrycka dig såväl muntligt som skriftligt. Vi ser gärna att du har B-körkort.
För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan vill vi att du bifogar examensbevis. När vi vill erbjuda dig tjänsten krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig, enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.
Det här är vi
Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här.
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.Publiceringsdatum2026-06-23Tillträde
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start 2026-09-07 eller enligt överenskommelse. Månadslön.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUF-2026-126". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads Kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, Förskola Kontakt
Rektor
Emma Lindell 0733-13 43 46 Jobbnummer
9974217