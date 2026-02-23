Specialpedagog till förskolan
Vimmerby är den lilla kommunen i Småland som har mycket att erbjuda; förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Genom våra värdeord; Ansvar, mod och fantasi arbetar vi för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 800 invånare, företag och för alla som besöker kommunen. Dessa värdeord genomsyrar kommunens förhållnings- samt arbetssätt och är något alla bär med sig i det dagliga arbetet.
Barn- och utbildningsförvaltningen i Vimmerby kommun ansvarar för alla pedagogiska verksamheter, från förskola till högskola, och ansvarar även för svenska för invandrare (sfi) och samhällsorientering för nyanlända. Vårt gemensamma mål är att Vimmerby kommuns barn och ungdomar ska få de bästa förutsättningarna att möta framtiden och utvecklas till kreativa, nyfikna och trygga individer.
Som specialpedagog kommer du bland annat att arbeta med:
* Handledning och konsultation
* Observations- och kartläggningsarbete
* Dokumentation och uppföljning
* Pedagogiskt ledarskap
Som specialpedagog är du en nyckelperson i arbetet med att skapa en inkluderande lärmiljö där alla barn, oavsett förutsättningar, har möjlighet att utvecklas och lära. Du ger råd, stöd, vägledning och handledning till pedagoger, arbetslag, talpedagog och rektor i frågor som rör barns utveckling, lärande och behov av särskilt stöd. Som specialpedagog gör du observationer i barngrupp för att identifiera hinder och möjligheter i lärmiljön samt kartlägga enskilda barns behov. Specialpedagogen stödjer arbetet med handlingsplaner och pedagogiska utredningar samt säkerställer att insatser utvärderas systematiskt. Som specialpedagog är du ofta en länk mellan förskola, vårdnadshavare, talpedagog men också till externa aktörer exempelvis barnhälsovård och socialtjänst. Du arbetar nära talpedagog och rektor.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är legitimerad lärare/förskollärare.
* Har specialpedagogexamen.
* Alternativt har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
För kontaktuppgifter till fackliga representanter, maila till hr@vimmerby.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Vimmerby kommun, Barn- och Utbildningsförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef förskola
Eva Johansson eva.m.johansson@vimmerby.se 010-3569080 Jobbnummer
