Specialpedagog till Fjärås-Gällinge förskolor
2025-08-15
Rollen som specialpedagog hos oss
Specialpedagogens roll innebär att tillsammans med förskolans personal arbeta främjande och förebyggande, för att undanröja hinder för lärande.
Genom dialog skapa ett förhållningssätt och en lärmiljö som stimulerar alla barn och får dem att utvecklas optimalt i sitt eget lärande. Specialpedagogen verkar för detta på organisations-, grupp- och individnivå.
I Fjärås och Gällinge finns sju förskolor och pedagogisk omsorg som har ett gemensamt barnhälsoteam. Syftet med teamet är att bidra till utveckling i förskolan och arbeta utifrån ett helhetsperspektiv för ökad kvalitet och likvärdighet i förskolans verksamhet. Teamet består av tre rektorer, specialpedagog och skolpsykolog.Publiceringsdatum2025-08-15Profil
Vi strävar efter att hitta en person med rätt kombination av personlighet och kompetens. Du trivs i ett sammanhang där man ser möjligheter i förändringar och har en vilja att göra saker bättre för dem vi är till för. Du är också genuint intresserad av att skapa, underhålla och vårda goda relationer med såväl kollegor som barn och vårdnadshavare.
Du planerar och organiserar ditt arbete effektivt och strävar efter ett arbetsklimat som karaktäriseras av öppenhet, prestigelöshet och flexibilitet. Det är en självklarhet för dig att alltid ha barnets bästa för ögonen. Du har fokus på att skapa en tillgänglig och inkluderande lärmiljö för alla barn. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- är utbildad specialpedagog
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av att arbeta inom förskola
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidare anställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Individuell löneform.
