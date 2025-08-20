Specialpedagog till Elof Lindälvs gymnaisum
2025-08-20
Rollen som specialpedagog hos oss
I rollen som specialpedagog hos oss kommer du framförallt att vara delaktig i att utveckla vårt elevhälsoarbete tillsammans med vårt elevhälsoteam, skolledning och kollegor.
Detta för att säkerställa en likvärdig och tillgänglig undervisning.
Genom fokus på förebyggande och främjande arbete får du möjlighet att bidra till en god pedagogisk lärmiljö. I arbetet ingår bland annat att handleda lärare i arbetet med att tillgängliggöra undervisningen, dokumentation, läs- och skrivutredningar samt coachning av elever. Vidare är du är aktiv i arbetet med kartläggning, pedagogisk bedömning och upprättande av åtgärdsprogram.Publiceringsdatum2025-08-20Profil
Rätt person för det här jobbet är en specialpedagog som är prestigelös och har en god samarbetsförmåga, med ett starkt engagemang för elevers lärande och utveckling. Du är lösningsfokuserad, arbetar strukturerat och är utvecklingsorienterad. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- utbildad specialpedagog eller har motsvarande utbildning som vi kan bedöma likvärdigt
- har erfarenhet av att göra läs- och skrivutredningar
Läs gärna mer om osshttps://kungsbacka.se/utbildning-och-barnomsorg/gymnasieskola/elof-lindalvs-gymnasiumhttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-gymnasium--arbetsmarknad
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning snarast enligt överenskommelse.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Välkommen med din ansökan senast 3 september.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Sista dag att ansöka är 2025-09-03
Kungsbacka kommun
Maria Åsberg, rektor 0300-833004
