Specialpedagog till centrala elevhälsan
2026-03-26
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Vill du vara en del av ett engagerat och tvärprofessionellt elevhälsoteam som arbetar långsiktigt och förebyggande för att skapa tillgängliga lärmiljöer? Brinner du för språk-, läs- och skrivutveckling samt att stötta pedagoger i att nå varje elev? Då kan den här tjänsten vara helt rätt för dig.
Om uppdraget
I Centrala elevhälsan - Avesta Resurs - arbetar skolpsykologer, speciallärare, AST-pedagog, skolsköterska och skolläkare tillsammans för att skapa goda och likvärdiga förutsättningar för barn och elever i hela kommunen. Du blir en av två specialpedagoger och har en viktig roll i att stärka kompetens, samsyn och arbetssätt i våra skolor.
Vi bedriver ett aktivt, hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete med fokus på tidiga insatser, nära samarbete och kontinuerlig utveckling. Rollen ger stort utrymme för professionellt inflytande och möjlighet att initiera, utveckla och driva arbetssätt kopplade till språkutveckling, kommunikation och tillgänglig undervisning.Publiceringsdatum2026-03-26Arbetsuppgifter
Som specialpedagog, gärna med inriktning tal och språk, kommer du att:
arbeta konsultativt och handledande i nära samarbete med pedagoger, arbetslag och rektorer
bidra med specialpedagogisk kompetens inom tal-, språk-, läs- och skrivutveckling
ge stöd i att utveckla arbetssätt, metoder och anpassningar i undervisningen
arbeta både på grupp-, skol- och individnivå genom observationer, handledning, rådgivning och språkutvecklande insatser
stötta utvecklingen av tillgängliga lärmiljöer och bidra till skolornas systematiska kvalitetsarbete
samverka med övriga professioner inom elevhälsan samt externa aktörer som logoped, SPSM och regionens specialistfunktioner
Arbetet innebär återkommande besök och nära kontakt med skolor där behov identifierats. Du förväntas bidra i utvecklingen av gemensamma rutiner, kompetenshöjande insatser och strukturer för tidiga stödinsatser.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
är utbildad specialpedagog med inriktning tal och språk, alternativt speciallärare med motsvarande kompetens
har god kunskap om barns tal-, språk- och kommunikationsutveckling
känner dig trygg i att handleda både grupper och enskilda medarbetare
har erfarenhet av kartläggning, språkliga bedömningar och att utveckla språkutvecklande arbetssätt
är van att arbeta självständigt, strukturerat och konsultativt
har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och är trygg, lyhörd och professionell
ser språkets betydelse i lärande och är engagerad i att skapa inkluderande och tillgängliga lärmiljöer
Meriterande är erfarenhet av:
arbete i central elevhälsa
TAKK, tydliggörande pedagogik eller andra kommunikationsstöd
speciallärarutbildning i flera ämnen
handledning och kompetensutveckling för pedagoger
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Hos oss får du:
ett tvärprofessionellt sammanhang med kollegor som brinner för utveckling
möjligheten att arbeta långsiktigt, strategiskt och nära verksamheterna
handledning, kompetensutveckling och möjlighet att påverka utformningen av arbetssätt
en arbetsplats där samarbete och barnets bästa står i centrum
För tjänsten krävs B-körkort och utdrag ur belastningsregistret innan anställning.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315391/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avesta kommun
http://www.avesta.se
Kungsgatan 32
)
774 30 AVESTA
Resurs Kontakt
Verksamhetschef
Erica Erixon erica.erixon@avesta.se 0226-64 54 14
