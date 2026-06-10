Specialpedagog till Bromangymnasiet
Hudiksvalls kommun, Lärandeförvaltningen, Bromangymnasiet / Speciallärarjobb / Hudiksvall Visa alla speciallärarjobb i Hudiksvall
2026-06-10
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Bromangymnasiet är en stor gymnasieskola i Hudiksvall som erbjuder ett brett utbud av både introduktionsprogram, anpassad gymnasieskola samt högskoleförberedande program och yrkesprogram. Skolan har fina lokaler och en inkluderande miljö där eleverna får stöd och möjligheter att utvecklas både yrkesmässigt, akademiskt samt personligt. Med sitt breda programutbud och starka fokus på kvalitet i undervisningen, lockar Bromangymnasiet elever från hela regionen. Publiceringsdatum2026-06-10Dina arbetsuppgifter
Som specialpedagog på vår gymnasieskola arbetar du främjande och förebyggande samt med stödjande insatser för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas lärande, utveckling och måluppfyllelse. Du är en viktig del av elevhälsoteamet och samarbetar nära skolledning, lärare, speciallärare, mentorer, vårdnadshavare och externa aktörer.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att:
Kartlägga, analysera och utreda elevers behov av särskilt stöd
Stödja lärare och arbetslag
Bidra till att utveckla en tillgänglig lärmiljö
Delta i elevhälsans arbete med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser
Upprätta, följa upp och utvärdera åtgärdsprogram samt stödinsatser
Genomföra pedagogiska utredningar och bidra med specialpedagogisk kompetens i komplexa elevärenden
Bidra till skolans systematiska kvalitetsarbete inom elevhälsa och specialpedagogik
Vara med och ansvara för överlämnandeprocessen under året Profil
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog med ett starkt engagemang för ungdomars lärande, utveckling och välmående. Du har god förmåga att se både individens behov och verksamhetens utvecklingsmöjligheter samt arbetar med ett inkluderande och lösningsfokuserat förhållningssätt.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har specialpedagogexamen och erfarenhet av arbete inom gymnasieskolan är meriterande.
Har god kunskap om skolans styrdokument och aktuell specialpedagogisk forskning.
Är trygg i att handleda och stötta lärare och arbetslag i pedagogiska frågor.
Har god analytisk förmåga och erfarenhet av pedagogiska kartläggningar och utredningar.
Arbetar självständigt, strukturerat och tar ansvar för att driva processer framåt.
Har mycket god samarbetsförmåga och skapar förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Kommunicerar tydligt och professionellt i både tal och skrift.
Om förvaltningen
Vi lär barn att läsa, räkna och upptäcka omvärlden. Här följer vi våra allra yngsta kommuninvånare från förskolan tills de tar studenten från gymnasiet. Genom vår vuxenutbildning kan man lära sig svenska som andraspråk, läsa enstaka kurser eller gå en längre utbildning. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar! Tillsammans är vi lärandeförvaltningen – en del av Hudiksvalls kommun.
Funderar du på att flytta hit från en annan ort? Då kan det finnas möjlighet för dig att ansöka om 10 000 kr i flyttbidrag. Läs mer: hudiksvall.se/flyttbidrag
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för – våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Om din ansökan
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hudiksvalls Kommun
(org.nr 212000-2379), https://www.hudiksvall.se/Sidor/Kommun-och-politik/Jobb-och-uppdrag/Lediga-jobb.html
Trädgårdsgatan 4 (visa karta
)
824 30 HUDIKSVALL Arbetsplats
Hudiksvalls kommun, Lärandeförvaltningen, Bromangymnasiet Kontakt
Louise Sandberg louise.sandberg@hudiksvall.se +4665019730 Jobbnummer
9958456