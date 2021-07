Specialpedagog till Böskolan - Böskolans Friskola Ek.För. - Speciallärarjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Böskolans Friskola Ek.För.

Böskolans Friskola Ek.För. / Speciallärarjobb / Göteborg2021-07-06En av våra specialpedagoger går vidare till nya utmaningar och inför höstterminen söker vi därför en ny medarbetare till vårt elevhälsoteam.Specialpedagogerna på Böskolan är en given del av skolans elevhälsoteam som består av två specialpedagoger, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog. Elevhälsoteamet är navet i Böskolans främjande och förebyggande arbete och en central del i utvecklingen av skolans verksamhet utifrån styrdokument och aktuell forskning. I teamet, som träffas varje vecka, bidrar alla med sin specialistkompetens och vi tar hjälp av varandra.Som specialpedagog på Böskolan ser du din del i helheten när det gäller att främja elevers lärande och utveckling. Du arbetar nära tillsammans med undervisande pedagoger med det gemensamma målet att skapa en tillgänglig undervisning som ger alla elever möjlighet att lyckas i skolan. I detta samarbete är ditt fokus på årskurs 6-9 och du har en kollega med årskurs F-5 som sitt fokusområde. Tillsammans med skolans kurator träffar du regelbundet de fyra mentorslag som ansvarar för undervisningen i respektive årskurs 6-9, möten som bidrar till det nära samarbete mellan elevhälsa och undervisande pedagoger som präglar Böskolans elevhälsoarbete.Arbetet innefattar även handledning enskilt eller i grupp, kartläggningsarbete, stöd i utarbetande av anpassningar och åtgärdsprogram och ett övergripande "tänk" när det gäller de elever vi behöver ha extra omsorg om. I tjänsten finns utrymme för att kombinera ett övergripande specialpedagogiskt arbete med mer elevnära kontakter.Vi söker dig som är legitimerad specialpedagog med en grundutbildning mot grundskolans äldre åldrar. Du är flexibel och lösningsorienterad samt förmåga att skapa goda relationer till såväl elever och pedagoger som föräldrar och externa samarbetsparter.Böskolan är en välfungerande icke vinstdrivande fristående F-9-skola med knappt 370 elever. Här arbetar omkring 50 vuxna för att tillsammans stödja eleverna i deras lärande och utveckling. Läget med närheten till såväl centrum som Delsjöområdet erbjuder goda möjligheter till aktiviteter utanför skolans väggar och kommunikationerna hit är goda.Böskolans ledord är Kunskap, Kamratskap och Kvalitet. Dessa ord finns med som grund i allt vårt arbete och vi lägger stor vikt vid vårt elevhälso- och värdegrundsarbete. I vår skolmiljö växer eleverna till trygga, självständiga individer med god självkänsla. Personalgruppen är engagerad, kompetent och mån om elevernas välmående och resultat, men kommer också ihåg att det är viktigt att må bra tillsammans! Klimatet är mycket välkomnande och nya medarbetare brukar snabbt komma in i vår gemenskap. Mer information kan du få på www.boskolan.se Vi kommer att påbörja rekryteringen i takt med ansökningar kommer in, så vänta inte med att söka!Vi hanterar rekryteringsprocessen på egen hand och undanber oss därför kontakt från företag eller organisationer som vill bistå med detta.2021-07-06Sista dag att ansöka är 2021-08-05Böskolans Friskola Ek.För.Lilla Danska vägen 141274 Göteborg5849978