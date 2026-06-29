Specialpedagog till Björkåsskolan
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2026-06-29
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-29Beskrivning
Välkommen till Björkåsskolan, här går ca 300 elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi stödjer eleverna i deras utveckling till mogna, ansvarstagande personer med självförtroende och förmåga att samspela med andra. Vi söker nu en specialpedagog som främst kommer arbeta mot årskurs F-6 i nära samarbete med skolans speciallärare.Dina arbetsuppgifter
För denna tjänst omfattar uppdraget både specialpedagogiska arbetsuppgifter och inslag av specialläraruppdrag. Du arbetar såväl direkt med elever som med kartläggningar, utredningar och dokumentation kopplad till elevernas behov av stöd och utveckling. Du ingår i skolans elevhälsoteam (EHT) samt i specialteamet, som består av speciallärare och skolledning.
Specifikt för uppdraget ingår också att handleda lärare, arbetslag och övrig personal samt att, tillsammans med skolledningen och skolans pedagogiska ledningsteam, bidra till skolans övergripande utvecklings- och kvalitetsarbete. Du erbjuder konsultation och stöd i arbetet med elever i behov av särskilt stöd, genomför klassrumsobservationer och verkar för utvecklingen av tillgängliga och inkluderande lärmiljöer.
Som specialpedagog ansvarar du för att identifiera och analysera elevers styrkor och behov samt initiera, planera, genomföra och följa upp insatser som främjar elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse. Med din specialpedagogiska kompetens bidrar du med strategier, metoder och verktyg som stärker verksamhetens arbete med stödinsatser och anpassningar.
Uppdraget omfattar även ansvar för pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram i samverkan med mentorer och övriga relevanta professioner. Tillsammans med en speciallärare har du ett övergripande ansvar för att följa upp elever som riskerar att inte nå kunskapskraven samt säkerställa att de får adekvata stödinsatser. I rollen ingår även samverkan med vårdnadshavare och externa aktörer.
Du är en viktig resurs i skolans systematiska kvalitetsarbete och bidrar till uppföljning, utvärdering och utveckling av rutiner, arbetssätt och strukturer. Dokumentation är en central del av uppdraget, och arbetet sker bland annat i journalsystemet PMO.
I tjänsten ingår även att arbeta direkt med elever i behov av särskilt stöd på både individ- och gruppnivå. Du genomför relevanta kartläggningar och tester, arbetar såväl förebyggande som åtgärdande samt planerar, genomför och utvärderar stödinsatser. Tillsammans med skolans personal verkar du aktivt för att skapa en tillgänglig, inkluderande och utvecklande lärmiljö där alla elever ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas.KvalifikationerKvalifikationer
För jobbet som specialpedagog ser vi att du har en specialpedagogexamen med en grundskollärarutbildning i botten. Vi ser även att du har tidigare erfarenhet av att arbeta som specialpedagog. Du behöver också vara väl förtrogen med skolans styrdokument.
Meriterande
Kunskaper om elevers tidiga läs- och skrivinlärning.
Erfarenhet av att handleda lärare och personal samt att driva skolutveckling i samarbete med skolledningen
Personliga kompetenser
Du har förmåga att arbeta självständigt samt i team där du har en handledande roll gentemot pedagoger. Du har även god förmåga att kommunicera med kollegor, elever och vårdnadshavare. Vidare behöver du kunna se elevernas olika behov och kan även sprida denna kunskap i arbetslaget. Du behöver ha mycket god samarbetsförmåga, vara flexibel och kommunikativ.
Du är trygg i din roll och har en god förmåga att skapa relationer både med kollegor, elever och vårdnadshavare. Du är orädd och har förmåga att stå för dina genomtänkta uppfattningar. Slutligen ser du utmaningar som ett naturligt inslag i vardagen som du löser enskilt eller tillsammans med oss andra.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik: Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Lars Smith lars.smith@grundskola.goteborg.se Jobbnummer
9983067