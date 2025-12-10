Specialpedagog till Änglandaskolan
2025-12-10
Är du en relationsskapande specialpedagog, med förmågan att skapa trygghet och goda förutsättningar för lärande? Då kan detta vara tjänsten för dig! Just nu finns möjligheten att arbeta som specialpedagog hos oss på Änglandaskolan.Publiceringsdatum2025-12-10Om tjänsten
Varmt välkommen till Änglandaskolan! I tjänsten som specialpedagog blir du en del av ett välfungerande elevhälsoteam bestående av ytterligare två specialpedagoger, kurator och skolsköterska, under ledning av rektor. Det är ett mycket kompetent team som arbetar tillsammans för att skapa de absolut bästa förutsättningarna för skolans elever. Varannan vecka har elevhälsan träffar där vi samarbetar med lärarteamen angående vårt gemensamma elevhälsoarbete, kring såväl det hälsofrämjande arbetet som att utveckla undervisningen för varje elev, både på grupp- och individnivå. I din roll blir du dessutom en del av skolans utvecklingsgrupp där du samarbetar med skolans förstelärare och specialpedagoger samt skolans lektor, vilken också leder utvecklingsgruppen arbete. Som specialpedagog på vår skola är en viktig förutsättning ett tätt samarbete med rektor.
En annan del är att göra kartläggningar och utredningar av skolans pedagogiska arbete, samt även formulera beslut på åtgärder i åtgärdsprogram. I samband med detta har du även dialog med vårdnadshavare och externa aktörer kring vad som har beslutats i dessa åtgärdsprogram.
Hos oss innebär ditt arbete som specialpedagog olika typer av coachning och handledning av lärare i grupp och individuellt, samt även möte i undervisningen, individuellt och i grupp med skolans elever. Ditt uppdrag går till stor del ut på att tillsammans med ledning, elevhälsoteamet, lärarteamen och utvecklingsgruppen förvalta ett fungerande samarbete med lärarna och bidra till en fortsatt utveckling av skolans verksamhet och undervisning.
Exempel på arbetsuppgifter:
• arbeta främjande och förebyggande samt följa upp och utvärdera insatta åtgärder tillsammans med berörda
• genomföra pedagogiska utredningar om behov av särskilt stöd
• dokumentera i elevakt och under möten
• nära samarbete med skolans utvecklingsgrupp i frågor som berör skolans utvecklingsarbete
• att tillsammans med skolledning, elevhälsoteam och skolans övriga personal arbeta för en tillgänglig god lärande lärmiljö för eleverna
• ansvara för att vara en kvalificerad samtalspartner samt handleda lärare och skolpersonal och initiera rätt insatser i samverkan med andra yrkesgrupper utifrån elevers behov
• säkerställa att skolans personal arbetar enligt aktuell forskning och beprövade metoder
• självständigt leda och stödja utvecklingen av det pedagogiska arbetet för att möta behoven hos alla elever
Om arbetsplatsen
På Änglandaskolan går elever i årskurs F-6. Du hittar oss i moderna lokaler i Södra Ladugårdsängen. Skolan är byggd utifrån ett nytt sätt att tänka kring lärande. Vi skapar varierade lärmiljöer för att eleverna ska utvecklas på många sätt. Vi utgår ifrån att vi blir bättre tillsammans. Det är ett synsätt som präglar vår organisation, undervisning, vårt förhållningssätt och vårt samarbete med vårdnadshavare. Välkommen att läsa mer om vår skola på www.skolor.orebro.se/anglandaskolan!
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.
Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.Kvalifikationer
Som specialpedagog är det viktigt att du är lugn, trygg, stabil och ser relationer i sitt rätta perspektiv. Du har god samarbetsförmåga och relaterar dig till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare har du lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter och kan snabbt anpassa dig efter ändrade omständigheter och vara flexibel. Du har god förståelse för hur elever och lärare tar till sig kunskap och förmågan att anpassa ditt budskap efter mottagaren. Du underhåller kontinuerligt din specialistkunskap och är en resurs för såväl elever som lärare.
För att lyckas i ditt pedagogiska arbete behärskar du det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med elever, vårdnadshavare och övrig personal, samt att du skriftligt kan dokumentera det verksamheten kräver.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• lärarlegitimation med behörighet att undervisa i grundskola, alternativt behörighetsgivande examen som berättigar till lärarlegitimation
• specialpedagogexamen om 90 hp
Meriterande:
• tidigare erfarenhet av arbete som specialpedagog i grundskola
• erfarenhet av dokumentation i ProReNataTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse, dock senast 1 maj
Antal tjänster: 1
Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 19 december.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-19
