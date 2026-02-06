Specialpedagog till åk 7-9 på Lundåkerskolan
2026-02-06
Lundåkerskolan 7-9 vill utöka till två specialpedagoger - vill du vara med och göra verklig skillnad för våra elever?
Välkommen till en skola där utveckling, engagemang och framtidstro går hand i hand.
På Lundåkerskolan är du inte bara anställd - du är medskapare. Här arbetar vi tillsammans för att skapa de bästa förutsättningarna för våra elever och vår personal. Vi är en skola med stolta traditioner, stark gemenskap och ett genuint fokus på elevernas lärande och välmående.
Med cirka 370 elever är vi kommunens största högstadieskola, präglad av mångfald, nyfikenhet och global närvaro. Våra ungdomar kommer från hela världen och berikar vår vardag med sina erfarenheter och perspektiv.
En skola som satsar - på elever, på pedagogik och på dig
Under tre år har vi deltagit i ett nationellt FoU-program om inkluderande lärmiljöer, vilket har stärkt vår kompetens och utvecklat våra arbetssätt. Vi står nu i en fas där vi fortsätter bygga en organisation som på bästa sätt möter elevernas behov och driver undervisningen framåt.
Vi erbjuder en arbetsplats med:
• moderna lärmiljöer
• närhet till idrotts-, sim- och ishall
• eget skolbibliotek och nära till kommunbiblioteket
• en stor konsertsal för gemensamma evenemang
• arbetsrum delade av ämneslärare för att stärka kollegialt lärande
• mentorer som avlastar ämneslärare från den sociala biten, så varje lärare kan fokusera på sin undervisning
Här får du goda möjligheter att växa, påverka och bli en viktig del av ett professionellt elevhälsoteam.
Din roll - och varför den är viktig
Vi vill nu stärka upp vårt elevhälsoarbete och söker två specialpedagoger som kommer att arbeta nära varandra i ett engagerat team.
Arbetsuppgifter
Som specialpedagog hos oss får du en central roll i skolans utveckling. Du kommer att:
• skapa och utveckla lärmiljöer där alla elever kan lyckas
• arbeta både förebyggande och åtgärdande för att undanröja hinder i lärandet
• genomföra kartläggningar och analysera behov
• skriva, följa upp och utvärdera åtgärdsprogram
• vara en aktiv samarbetspartner till lärare, mentorer och skolledning
• bidra till långsiktig skolutveckling tillsammans med elevhälsan
Här får du möjlighet att göra skillnad på riktigt - varje dag.
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är utbildad specialpedagog
• brinner för att utveckla inkluderande lärmiljöer
• är lösningsfokuserad och trygg i din profession
• tycker om att samarbeta och vill vara med och driva utveckling
• har ett varmt, professionellt bemötande och hög servicekänsla
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ett positivt förhållningssätt. Ditt engagemang och din vilja att bidra är lika viktiga som din formella kompetens.
Utdrag ur belastningsregistret krävs inför anställning.
Vill du vara med och utveckla en skola där alla kan lyckas?
Då är Lundåkerskolan platsen för dig. Vi ser fram emot din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/24". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds kommun
(org.nr 212000-0514) Arbetsplats
Lundåkerskolan 7-9 Kontakt
Elenor Levin, rektor 0371-81986
9727645