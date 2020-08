Specialpedagog/speciallärare vikariat läsåret 20/21 - Enskilda Gymnasiet - Speciallärarjobb i Stockholm

Enskilda Gymnasiet / Speciallärarjobb / Stockholm2020-08-26Enskilda Gymnasiet är en väletablerad fristående skola vid Tegnérlunden i centrala Stockholm med både grundskola (år 7-9) och gymnasium (NV och SP). Skolan grundades 1913 och drivs ideellt genom Föreningen Enskilda Gymnasiet. Enskilda Gymnasiet har under åren etablerat sig som en skola med hög kvalitet och med mycket goda resultat. Skolan har i dag drygt 500 elever och 60 medarbetare. Verksamheten håller hög och jämn kvalitet med elever som trivs, presterar i linje med sina mål och är nöjda med sin utbildning.Undervisningen på Enskilda Gymnasiet präglas av hög bildningsnivå och varierad pedagogik där lärarens roll är central. För eleven blir undervisningen inspirerande och stimulerande genom att lärarna har kompetenser inom olika inlärningsstilar. Vi erbjuder dig möjligheten att tillsammans med dina kollegor bidra till att verksamheten på en av Sveriges mest framgångsrika skolor utvecklas och att elever och föräldrar fortsätter vara nöjda med undervisning och skola.Vi erbjuder dig möjligheten att tillsammans med dina kollegor bidra till att verksamheten på en av Sveriges mest framgångsrika skolor utvecklas och att elever och föräldrar fortsätter vara nöjda med undervisning och skola.Enskilda Gymnasiet söker nu för ett ettårigt vikariat, läsåret 20/21, en utbildad specialpedagog/speciallärare på 100 %. Tillträde: 200817.Om tjänsten:Som specialpedagog på heltid ansvarar man för våra åk 9 + gymnasieklasser. Sedvanliga specialpedagogiska arbetsuppgifter är bland annat ha ett övergripande ansvar och vara "spindeln i nätet" för sina ansvars klasser. Kontinuerligt samarbete med speciallärare samt aktiv handledning till lärare när det gäller elever med inlärningssvårigheter och NPF problematik ingår. Det är vidare önskvärt att man aktivt hjälper elever en till en eller i små grupper under kortare eller längre perioder. Andra exempel på arbetsuppgifter är att medverka till samt följa upp åtgärdsprogram, skreena och utreda elever, klassrumsobservationer och deltagande på EHT möten.Om dig:Du är utbildad specialpedagog/speciallärare.Du har lärarlegitimation och god erfarenhet av läraryrket.Du arbetar med ett stort engagemang, hjärta och professionalism när det bland annat gäller att hitta de rätta individuella anpassningarna för att hjälpa elever med särskilda behov att uppnå sin fulla potential. Du är vidare lösningsfokuserad med god analytisk förmåga, väldokumenterad samarbetsförmåga samt att du kontinuerligt bidrar med din specialpedagogiska kompetens till skolans elevhälsa där rektor, speciallärare 40%, kurator, skolsköterska samt resurspedagog ingår. Handledning kommer erbjudas den första veckan av den nuvarande specialpedagogen så att man snabbt kommer in i rutinerna. EHT får även kontinuerlig handledning av extern aktör. Som person är du kreativ, drivande och målinriktad i ditt arbete och alltid öppen för nya idéer och synpunkter. Du är lojal, lyhörd och har hög ansvarskänsla.Intervjuer kommer ske fortlöpande och kan eventuellt komma att ske via Skype eller liknande digitala plattformar. Var vänlig och skicka in din ansökan snarast.2020-08-26Sista dag att ansöka är 2020-09-25Enskilda GymnasietTegnerlunden 511161 Stockholm5333693