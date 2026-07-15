Specialpedagog/Speciallärare till Sturegymnasiet
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2026-07-15
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Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag är att genom utbildning, praktik och arbete öka individens förutsättningar för att hitta ett arbete och bli självförsörjande.
Sturegymnasiet är en centralt belägen skola nära järnvägsstationen som ryms i flera anrika byggnader runt en innergård. Det skapar en campuskänsla och en inbjudande utemiljö. Vi har introduktionsprogram, yrkesprogram, högskoleförberedande program och anpassad gymnasieskola, med fokus på att skapa en inkluderande lärmiljö där kunskaper och värden tar stor plats.
Åren som gymnasieelev är som ett spännande äventyr, men det ska vara ett tryggt äventyr där eleven inte förlorar, utan vinner ju mer hen satsar. Gymnasieskolorna i Halmstads kommun har därför som gemensamt mål att erbjuda eleven sitt livs tryggaste äventyr. För att kunna erbjuda stora valmöjligheter för eleven har vi höga krav på rätt personal på rätt plats. Hos oss arbetar engagerade lärare och specialpedagogiska kompetenser tillsammans för att ge varje elev de bästa förutsättningarna att lyckas. Vi söker dig som vill vara med och bidra till vårt gemensamma arbete för en tillgänglig och inkluderande lärmiljö.Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Som specialpedagog/speciallärare är du en viktig del av arbetet med att skapa en tillgänglig och inkluderande lärmiljö där elever ges bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och nå sina mål.
Du arbetar nära undervisande lärare och förstärker undervisningen genom att vara ett pedagogiskt stöd i klassrummet. Tillsammans planerar och genomför ni undervisning och anpassningar som möter elevernas olika behov och förutsättningar.
I uppdraget ingår också att genomföra delar av de stödinsatser som eleverna erbjuds samt att följa upp hur stödet fungerar i praktiken. Du fungerar som en viktig länk mellan undervisande lärare och skolans centrala stödorganisation och bidrar till att rätt insatser sätts in vid rätt tid.
Du blir en del av ett arbetslag där samarbete, kunskapsutbyte och ett gemensamt ansvar för elevernas utveckling är en naturlig del av vardagen. Tillsammans arbetar ni för att skapa en trygg, strukturerad och motiverande skolmiljö där varje elev får möjlighet att lyckas.Kvalifikationer
Vi söker dig som är minst legitimerad grundskollärare och har utbildning som specialpedagog eller speciallärare. Du har ett stort intresse för att skapa tillgängliga lärmiljöer och ser värdet av att arbeta nära både elever och kollegor.
För att lyckas i rollen tror vi att du har erfarenhet av att ge pedagogiskt stöd till elever på gymnasiet och känner dig trygg i att samarbeta med undervisande lärare kring anpassningar och stödinsatser.Kvalifikationer
Legitimation som grundskollärare.
Utbildning som specialpedagog eller speciallärare.
Meriterande
Erfarenhet av stödundervisning på gymnasiet.
Erfarenhet av undervisning på Introduktionsprogrammet.
Erfarenhet av undervisning inom anpassad gymnasieskola.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du har ett inkluderande förhållningssätt, är lyhörd och samarbetsinriktad samt har förmåga att skapa goda relationer med både elever och kollegor. Du arbetar strukturerat, är flexibel och trivs i en roll där samverkan är en förutsättning för att lyckas.
Vad vi erbjuder
Hos oss på Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen blir du en del av ett arbete där din kompetens och ditt engagemang faktiskt gör skillnad. Du bidrar till att människor når utbildning, arbete och självförsörjning och ingår i en organisation med bred kunskap och stark utvecklingsvilja
Hos oss möts du av ett tillitsbaserat ledarskap där dina idéer tas tillvara och där du har möjlighet att påverka arbetssätt och metoder. För att du ska känna dig trygg i din roll får du en genomtänkt introduktion.
Här kan du läsa mer om våra förmåner: Hälsa och förmåner - Jobba hos oss - Halmstads kommun Övrig information
Vi ber dig bifogar din(-a) legitimation(-er) när du ansöker.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Om du erbjuds anställning inom gymnasie- och anpassad gymnasieskola på Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen behöver du visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister för arbete inom skola eller förskola. Utdraget är kostnadsfritt att beställa men kan ta upp till 2–3 veckor för Polisen att handlägga. Vi rekommenderar därför att du beställer utdraget i god tid.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap inom EU/EES eller Schweiz med pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Om du inte kan det behöver du uppvisa arbetstillstånd eller visa att du är undantagen från skyldigheten till arbetstillstånd.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
I rekryteringsprocessen kan vi komma att använda arbetspsykologiska tester som en del av urvalsarbetet.
Vi använder även digital referenstagning som en del av rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att bli ombedd att lämna referenser digitalt i ett senare skede av processen.
Om tjänsten har krav på utbildning eller legitimation behöver du som kandidat kunna uppvisa betyg, examen eller andra intyg som styrker utbildning eller behörighet.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan!
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads Kommun
(org.nr 212000-1215), https://www.halmstad.se/
Kyrkogatan 5 (visa karta
)
302 42 HALMSTAD Arbetsplats
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Sturegymnasiet Kontakt
Ola Nilsson, Sveriges lärare ola.nilsson@halmstad.se 073-3402547 Jobbnummer
10003439