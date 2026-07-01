Specialpedagog/Speciallärare till Karolinerskolan
Melleruds kommun / Speciallärarjobb / Mellerud Visa alla speciallärarjobb i Mellerud
2026-07-01
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Vad kul att du är intresserad av oss!
Melleruds kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats genom att värna om en god arbetsmiljö med hög delaktighet. Vår organisation bygger på öppenhet, ärlighet och integritet. För oss är trygg välfärd för alla generationer och omtanke för varandra två viktiga grundpelare.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna, våra verksamheter karaktäriseras av korta beslutsvägar där du som medarbetare verkligen kan göra skillnad med ditt engagemang.
Om verksamheten
Karolinerskolan är en F–6 skola med cirka 190 elever. Skolan ligger i Dals Rostock och erbjuder en inspirerande skolgård samt närhet till skog och mark.
På Karolinerskolan arbetar vi för att varje elev ska känna trygghet, delaktighet och ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi värdesätter goda relationer, höga förväntningar och ett inkluderande arbetssätt där elevernas kunskapsutveckling och välmående står i centrum.
Hos oss blir du en viktig del av skolans elevhälsoteam och arbetar i nära samarbete med övrig personal, elever och vårdnadshavare. Tillsammans utvecklar vi en tillgänglig lärmiljö och skapar de bästa förutsättningarna för att alla elever ska lyckas, både kunskapsmässigt och socialt.
Vi erbjuder en arbetsplats där samarbete, utveckling och engagemang präglar det dagliga arbetet och där du får möjlighet att göra skillnad för våra elever.Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Som specialpedagog/speciallärare arbetar du förebyggande, främjande och åtgärdande för att skapa en tillgänglig och inkluderande lärmiljö där alla elever ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Du har ett nära samarbete med skolans elevhälsoteam, personal och vårdnadshavare.
Du identifierar och kartlägger elevers behov av stöd samt planerar, genomför, dokumenterar och följer upp extra anpassningar och särskilt stöd. Du undervisar enskilda elever och mindre grupper samt stödjer lärare i det specialpedagogiska arbetet genom stöd och handledning.
I rollen bidrar du till att utveckla inkluderande lärmiljöer, stärka det specialpedagogiska perspektivet i verksamheten och medverka i kartläggningar, uppföljningar och tidiga insatser. Du arbetar både på individ-, grupp- och organisationsnivå med fokus på elevernas kunskapsutveckling och sociala utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad specialpedagog eller speciallärare med erfarenhet av arbete i grundskolan.
Du har god kunskap om specialpedagogiska arbetssätt, tillgängliga lärmiljöer och inkluderande undervisning samt erfarenhet av att kartlägga, planera och följa upp undervisning och insatser för elever i behov av stöd.
Du har ett lösningsfokuserat arbetssätt och trivs med att handleda och stödja kollegor i det specialpedagogiska arbetet. Du samarbetar med lärare, elevhälsoteam, rektor och vårdnadshavare och bidrar aktivt till skolans utvecklingsarbete.
Som person är du trygg, ansvarstagande, flexibel och strukturerad. Du har ett professionellt förhållningssätt, god kommunikativ förmåga och kan arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra. Du har ett genuint engagemang för att skapa goda förutsättningar för alla elevers lärande, utveckling och delaktighet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Melleruds kommun tillämpar rökfri arbetstid. Urval och intervjuarbete kan komma att ske löpande under ansökningsperioden och vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdatum. Vid behov kan provanställning komma att tillämpas. I Melleruds kommun tillämpas individuell lönesättning, ange därav löneanspråk i din ansökan.
För oss är det viktigt att ta vara på mångfalden och bemöta människor med respekt oavsett ålder, kön, religion eller etnisk bakgrund. Som arbetsgivare är vi alltid öppna för att tillvarata nya kompetenser.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Melleruds Kommun
(org.nr 212000-1488), https://mellerud.se/
464 50 DALS ROSTOCK Arbetsplats
Melleruds kommun Jobbnummer
9988175