Specialpedagog/speciallärare till Hö2 på VBU
Västerbergslagens utbildningsförbund, VBU, är ett kommunalförbund som bedriver gymnasial utbildning, vuxenutbildning, yrkeshögskoleutbildning och uppdragsutbildning. Vi arbetar på uppdrag av Ludvika och Smedjebackens kommuner. VBU har ca 220 anställda, ca 1 800 elever och omsätter ca 225 Mkr. Vår verksamhet bedrivs i Ludvika, Smedjebacken och Grängesberg. Mer information om våra olika skolor hittar du på vår hemsida.Publiceringsdatum2026-01-05Om tjänsten
Vi söker dig, specialpedagog och/eller speciallärare med examen, som vill vara med och göra skillnad för våra elever på VBU. Du kommer att ingå i vår centrala elevhälsa och i vardagen finns du, som nuvarande placering, i ett mycket engagerat elevhälsoteam på HÖ2:s rektorsområde. Detta team leds av rektor och består förutom dig av skolsköterska, skolkurator, elevcoach och studie- och yrkesvägledare.
Du kommer att arbeta verksamhetsnära mot både elever, deras vårdnadshavare och lärare. Dina uppgifter kommer utgå ifrån att arbeta främjande och förebyggande för den bästa lärmiljön för våra elever. Arbetet kommer bestå av ett handledande/coachande stöd till lärarna och arbetslaget. Det kommer även till viss del innebära riktat stöd till elever - både på grupp- och individnivå.
Du är även den i elevhälsoteamet som leder arbetet kring pedagogiska kartläggningar, utredningar samt eventuella åtgärdsprograms uppstart och uppföljning. VBU har skolor i Ludvika, Smedjebacken och Grängesberg. Vid behov kan du behöva tjänstgöra på samtliga orter.
Om Dig
Du är övertygad om:
• att hela personalens gemensamma uppdrag är att alla elever ska klara målen oavsett vilka förutsättningar eleven har
• att en inkluderande lärmiljö där anpassningar planeras in från början är nyckeln till framgång
• att ett relationellt förhållningssätt är mycket viktigt för att få lärare och elever att utvecklas
• att ett salutogent förhållningssätt är utgångspunkten i hur vi tänker kring stöd och hjälp
Du känner dig trygg i utmanande samtal och i handledningssituationer. Du har en mycket god förmåga att uttrycka dig i skrift exempelvis i utredningar och åtgärdsprogram samt god förmåga att prioritera och strukturera ditt arbete. Du har mycket god datorvana och arbetar dagligen digitalt med delade dokument, kalendrar och planeringar med dina kollegor och med elever. VBU arbetar i Vklass och i Google-miljö. Elevhälsan dokumenterar sitt arbete i PMO.
Vi värdesätter en sökande som kan omsätta dessa förmågor i praktisk handling:
Empatisk förmåga. Har förmåga att sätta sig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor.
Flexibel. Har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra sitt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar.
Integritet. Har väl grundade och tydliga värderingar och förmåga att tänka begreppsmässigt på frågor ur ett etiskt perspektiv. Styrs av etik och värderingar i avgörande situationer i arbetet.
Kvalitetsmedveten. Är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Lägger ner stor vikt vid att man lever upp till dessa.
Relationsskapande. Är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Skapar kontakter och underhåller relationer.
Strukturerad. Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.
Om anställningsvillkoren
Tjänsten är en tillsvidareanställning med semestertjänst på heltid med start efter överenskommelse. Vi tillämpar provanställning upp till 6 månader samt begär uppvisande av utdrag ur belastningsregistret vid anställning. Mer information om skolenheten och uppdraget får du under rekryteringsprocessen.
Om ansökan
Du ansöker genom att registrera din profil och bifoga ett personligt brev och CV i vårt rekryteringssystem. Bifoga relevanta examensbevis i din ansökan. Sista ansökningsdag är den 5 /2 2026. Rekrytering sker fortlöpande - tjänsten kan därför tillsättas innan sista datum för annonsering. Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Kontaktperson för detta jobb
Karin Pihlström
TF verksamhetschef Elevhälsa
0240 - 868 76karin.pihlstrom@vbu.ludvika.se
Magnus Westerlund
Rektor Hö2/Smeden
0240- 667792magnus.westerlund@vbu.ludvika.se Ersättning
